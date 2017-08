Beliebter Rastplatz zerstört Übermut oder Frust? Ausflügler sind sauer, wenn sie jetzt unterm Putzkauer Bahnviadukt vorbeikommen.

Eigentlich steht dieser Tisch zwischen zwei Bänken an einem Fuß- und Radweg in Putzkau, den Ausflügler gern nutzen. Doch er wurde aus der Verankerung gerissen und stark beschädigt. © Steffen Unger

Umhergeworfener Müll, wo man sonst in schöner Umgebung gut rasten kann. Der Tisch zwischen den beiden Bänken aus der Verankerung gerissen, beschädigt und ins Gebüsch geworfen. SZ-Leserin Undine Wolf ist fassungslos, als sie die Zerstörungen auf dem Rastplatz unter dem Putzkauer Bahnviadukt sieht. Ein beliebter Fuß- und Radweg führt daran vorbei. „Wenn man seit vielen Jahren diesen tollen Radweg nutzen darf und dort öfter gesessen oder Picknick mit dem Enkel gemacht hat, dann finde ich es besonders traurig, wie es heute aussieht“, schreibt die Neukircherin noch am selben Tag an die SZ. „Dieses schöne Fleckchen Erde wird gut gepflegt und immer in Ordnung gehalten. Es macht mich traurig, wenn ich sehe, wie andere die Arbeit und Pflege zunichte machen“, so Undine Wolf.

Vermutlich schon am vergangenen Wochenende ist der Rastplatz zerstört worden. Von wem, weiß keiner. Ein Gemeinderat hätte das Thema auf der Sitzung in dieser Woche angesprochen, sagte Bürgermeister Achim Wünsche (parteilos). Am Tag darauf schickte der Verwaltungschef Bauamtsmitarbeiter Thomas Kühnel in die Spur. Der begutachtete den Schaden und löste beim Bauhof den Reparaturauftrag aus. Wann repariert wird, ist noch offen. Der Bauhof müsse die Arbeit zusätzlich einschieben, sagt Thomas Kühnel.

Auch andere Fälle

In den zwei Jahren, in denen er die Gemeinde führt, sei es der erste Vandalismusschaden an einem Wanderweg, sagte Achim Wünsche. Anzeige bei der Polizei wegen der Zerstörungen habe die Gemeinde bisher nicht erstattet. Wahrscheinlich wird sie es auch nicht tun. Auch aus der Erfahrung heraus. Vor rund einem Jahr war an einem Wochenende auf dem Spielplatz der Putzkauer Grundschule, der zugleich öffentlich ist, ein Klettergerüst mutwillig zerstört worden. Die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden. „Irgendwann wird dann das Verfahren eingestellt“, sagt Achim Wünsche.

Vandalismus an Wander- und Radwanderwegen kommt leider immer wieder vor. So wurden am Bischofswerdaer Rundwanderweg in der Vergangenheit Schutzhütten regelrecht abgedeckt und die Schindeln beim Lagerfeuer verheizt. Verhindern lässt sich so ein Treiben kaum. Bleibt am Ende nur der Appell des Bürgermeisters, sorgsam mit dem Geschaffenen umzugehen – und die Bitte an die Bürger hinzusehen, was sich da auf und an den Wegen tut.

