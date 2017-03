Beliebter Imbiss startet wieder Eigentlich sollte Schluss sein. Nun betreibt Familie Künzel das Ausflugsziel in Spechtshausen weiter. Das freut viele Stammgäste.

Martina und Frank Künzel öffnen ihren Imbiss Anfang April nun doch wieder. © Andreas Weihs

Der beliebte Imbiss im Tharandter Ortsteil Spechtshausen wird weiterhin von Familie Künzel betrieben. Wie die Stadt Tharandt mitteilt, habe ein Bewerber, der sich während der Ausschreibungsphase meldete, sein Interesse zurückgezogen. Familie Künzel habe daraufhin angeboten, den Betrieb weiterzuführen. Viele Stammgäste hätten zudem sehr bedauert, dass ein neuer Betreiber den Imbiss führen sollte. Ihr Bedauern über einen möglichen Wechsel hätten diese im Gästebuch zum Ausdruck gebracht, berichtet Stadtsprecher Alexander Jäkel. Während Martina Künzel das Ausflugsziel zuvor allein bewirtschaftete, wird sie nun von ihrem Mann Frank unterstützt. Ab 6. April will das Ehepaar wieder für alle Wanderer öffnen, immer donnerstags bis sonntags, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Damit sich die Gäste des Imbisses, der sich unmittelbar am Sportplatz Spechtshausen befindet, auch weiterhin wohlfühlen, wollen Künzels die Sitzgarnituren aus Echtholz teilweise erneuern. Ein neuer Tisch muss her. „Wir waren deswegen schon im Sägewerk“, sagt Martina Künzel.

