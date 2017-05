Beliebte weiße Maus Mit seiner Oldtimer-Sammlung gilt Gerd Eisold als Dresdens Wolga-König. Doch jetzt macht ein Einzelstück neugierig.

zurück Bild 1 von 4 weiter In Dauerschleife stimmt Gerd Eisold per Musikkassette das Pionierlied „Der Volkspolizist“ an, wenn er mit seinem VP-Lada aus dem Wendejahr unterwegs ist. Seit acht Jahren gehört er zu seiner Sammlung und hatte schon zahlreiche öffentliche Auftritte. © René Meinig In Dauerschleife stimmt Gerd Eisold per Musikkassette das Pionierlied „Der Volkspolizist“ an, wenn er mit seinem VP-Lada aus dem Wendejahr unterwegs ist. Seit acht Jahren gehört er zu seiner Sammlung und hatte schon zahlreiche öffentliche Auftritte.

Das GAZ 24-Schleppfahrzeug als Requisit des Films „Salami Aleikum“.

Das gleiche Model in Schwarz mit Sowjet-Logo

Ein GAZ M21 als Hochzeitswagen.

Recht schlapp auf den Reifen steht ein alter Wolga in der Einfahrt. Bunt blühen Blumen in Töpfen. Die hängen an den Fenstern, wie Geranienpötte am Balkon. Gerd Eisold nestelt an einer Lichterkette. Im Advent leuchtet sie und malt den Umriss des Oldtimers in die Dunkelheit. „Die Rücklichter lasse ich dann auch brennen“, sagt der Mann, der hier zu Hause ist. Nicht alle Nachbarn finden seine Dekoration so schön wie er selbst. Nicht mal, wenn die Karosse romantisch verschneit dasteht. Eisold weiß das. „Aber wenn hier Spaziergänger vorbeikommen, werden sie neugierig und sehen nach diesem Blickfang hier, was noch alles in meinem Hof parkt.“

Das ist eine Menge. Gerd Eisold gilt als der Wolga-König von Dresden. Insgesamt zwölf der russischen Limousinen gehören zu seiner Sammlung. Die erste kaufte er schon 1970. Da hatte er eine Ausbildung zum Mechaniker und sein Ingenieursstudium hinter sich und päppelte einen Wolga M21 auf. Klempnern, schrauben, lackieren, alles Eigenleistung. Schließlich baute er sogar eine Treibgasanlage ein. „So war das Fahren preiswerter und umweltschonender“, sagt der 71-Jährige. Auch seinen nächsten Wolga, einen GAZ-24, stellte Gerd Eisold auf Gasbetrieb um. Im Notfall konnten die Wagen auch mit Benzin fahren.

Das war allerdings in den Jahren ab 1980 extrem teuer. Die Ölkrise trieb die Preise im Westen wie im Osten in die Höhe. „In der Zeit erhielt ich vom Generaldirektor des Kraftverkehrskombinats die Anfrage, ob ich ihm dabei behilflich sein könnte, den Taxibetrieb auf alternative Kraftstoffe umzurüsten“, erzählt Gerd Eisold. Als promovierter Ingenieur war er an der TU Dresden für die Haustechnik verantwortlich. Zu seinen Aufgaben gehörte es, neu errichtete Gebäude technisch auszustatten. Dass seine Wolgas mit Gas fuhren hatte sich herumgesprochen und war auch nicht zu übersehen. Schließlich gab es keine andere Möglichkeit als die Gasflasche am Heck zu montieren. „Ich war zwar nicht in der Lage, für alle Taxis der Genossenschaft die nötige Technik zu organisieren, aber ich konnte immerhin Tipps geben“, sagt Eisold. Viele Wolga-Taxis fuhren von da an bis zur Wende mit Gas.

Nach Mauerfall und Wiedervereinigung verschwanden die Wolgas aus dem Stadtbild, und auch Gerd Eisold fand Gefallen an westlichen Automarken. „Die kamen etwas leichtfüßiger vom Fleck“, sagt er. Bis heute steigt er für Alltagsfahrten in seinen betagten Opel. Inzwischen jedoch ist seine alte Liebe zum Wolga wieder erwacht. Im Jahr 1995 entzündete sie sich an einem M 21. Mit ihm begann seine heutige Sammlung. „Wenn mir ein Wolga mit besonderen Merkmalen angeboten wurde, habe ich ihn gekauft.“ Zum Beispiel einen GAZ 24 mit Schiebedach. Oder die Rarität mit Mercedes-Motor. Besonders ausgefallen ist Eisolds Wolgatreidler, ein Wolga, ausgebaut zum Schleppfahrzeug.

„Den hat mir die Familie Müske aus Meißen in treue Hände gegeben. In deren Autoschlosserbetrieb war das ehemalige Taxi umgerüstet und als Retter zu kaputten Fahrzeugen entsandt worden. Bis 1993 holte es mithilfe seiner Seilwinde mit Elektromotor Trabant, Wartburg und Co von der Straße. Verewigt ist der Wagen im Film „Salami Aleikum“ mit Wolfgang Stumph als Vater Bergheim. Dort schleppt er einen grünen Trabant ab.

Immer wieder fragten Filmteams bei Gerd Eisold an. „12 heißt: Ich liebe dich“ mit Claudia Michelsen und Devid Striesow, das Geschichtsdrama „Go to West – Freiheit um jeden Preis“, „Wir wollten aufs Meer“ und „Mord in Eberswalde“ sind nur einige Titel. Auch für die Ausstattung der Literaturverfilmung „Der Turm“ wurde Gerd Eisold angefragt. Dieses Mal aber brauchten die Requisiteure keinen Wolga, sondern hatten es auf ein Einzelstück aus seinem Oldtimerfuhrpark abgesehen. Mit ihm werden die Dresdner und Gäste der Stadt Eisold schon bald live erleben können: Am Sonntag führt er die Dixieland-Parade mit seinem Volkspolizeiwagen an.

Seinen VP-Lada 2107, Baujahr 1989, hat er vor acht Jahren gekauft und nahezu originalgetreu belassen. Jüngst tauchte er auf dem Neumarkt auf. „Ich hatte gelesen, dass Uwe Steimle da seine Kunstaktion vorhat und als Günther Zieschong auftritt“, erzählt Gerd Eisold. Und weil er seine DDR-Devotionalie gern überall dorthin lenkt, wo sie thematisch hinpasst und Bewunderer findet, parkte der Sammler kurzerhand vor der Frauenkirche – ganz so, wie er auch am Sonntag ab 16 Uhr den Dixieland-Zug anführt: in der weißen Uniformjacke der DDR-Verkehrspolizisten.

Als Ostalgiker versteht sich Gerd Eisold nicht. „Es ist ein kleiner Spaß und macht vielen Leuten Freude.“ Ob er nun anlässlich einer Schulabschlussfeier und auf Bitten einer Klasse hin eine Lehrerin von der Schule abholt oder als Führungsfahrzeug der DVB-Omnibusparade auftaucht. Mit einem seiner Wolgas ist er als einer der Ersten über die frisch eröffnete Waldschlösschenbrücke gefahren, und hier und da chauffiert er für Freunde und Bekannte Hochzeitspaare. „Es ist einfach schön zu erleben, wie begeistert die Menschen sind.“

Dixielandparade, So., 16 bis 17.30 Uhr, ab Carolabrücke über Terrassenufer, Theaterplatz, Schloßstraße, Külz-Ring

