Beliebte Schlammschlacht Zum 3. Black Bird Run im Wittichenauer Ortsteil Hoske wird eine Rekord-Beteiligung erwartet. Der Reiz zieht Massen.

Wer bei der 3. Auflage des Black Bird Run mitmachen will, sollte wetterfest sein. © dpa

Nein, laufen alleine reicht nicht! Also machten sich vor einem Jahr im Wittichenauer Ortsteil Hoske 224 Männer und Frauen auf den Weg, um durch Schlamm zu waten, über die Schwarze Elster zu hangeln, um zu robben, zu rutschen und zu klettern. Black Bird Run heißt der ansprungsvolle Hindernislauf, der in gut zwei Wochen an gleicher Stelle zum dritten Mal stattfindet. Schon jetzt ist abzusehen, dass nach 128 Teilnehmern bei der Premiere 2015 und den 224 Startern im Vorjahr noch mehr auf die Strecke gehen werden. Schon jetzt liegen weit über 250 Anmeldungen vor. „Der Reiz liegt in der Überwindung der eigenen Grenzen“, sagt Organisationschef Roland Salowsky, der erst vor ein paar Wochen mit Freunden fast den kompletten Radkurs der „Tour de France“ gefahren ist. „Natürlich ist es für viele auch reizvoll, im Gruppenerlebnis diese Strapaze gemeinsam zu bewältigen“, sagt Salowsky über den Black Bird Run.

Im vorigen Jahr galt es, einen Rundkurs von sechs Kilometern mit 15 Hindernissen zweimal zu bewältigen. Passend zum Thema hat es kräftig geregnet. Das Unterfangen war anspruchsvoll. Von den 224 Startern stiegen 54 entkräftet oder verletzt aus. Für die 3. Auflage der Veranstaltung am 3. September wurde die Strecke geringfügig verändert. „Es wird bedeutend schlammiger, da unser Wehr in diesem Jahr nicht geschlossen werden kann und somit keine Schwimmstrecke vorhanden ist“, blickt Roland Salowsky voraus. „Es gibt einige neue Hindernisse zu überwinden.“

Der Organisationsaufwand ist recht hoch. „Wie auch in den vergangenen Jahren werden wir wieder auf die Hilfe der Anwohner in Hoske setzen“, sagt Salowsky. Zudem haben sich zwei benachbarte Jugendclubs bereiterklärt, jeweils ein Hindernis aufzubauen. Wer sich noch anmelden will, sollte das schnell per Internet tun. Anmeldeschluss war der 21. August. Nachmeldungen sind nur bedingt möglich:

