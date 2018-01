Beliebte Gaststätten Unter Lieblingslokalen der Oberlausitz sind auch zwei Gaststätten der Region: Zur Eisenbahn und der Laußnitzer Hof.

Die Betreiber des Laußnitzer Hofes Caroline und Dirk Tröger. © Matthias Schumann

Kamenz/Laußnitz. Genau 2 252 Menschen haben ihre Stimme an eins der 26 registrierten Lokale einer Online-Abstimmung zu den Lieblingslokalen in der Oberlausitz abgegeben. Zu den Lieblingslokalen der Stamm- und sonstigen Kundschaft gehören mit der Gaststätte „Zur Eisenbahn“ in Wiesa und dem Laußnitzer Hof auch zwei Gasthäuser der Region Kamenz. Das Interesse an der Abstimmung sei enorm gestiegen, heißt es, und zeige die Akzeptanz in der Region Oberlausitz. Abgestimmt wurde ausschließlich über die Oberlausitz-App und über www.oberlausitz-app.de. Jeder Wähler hatte nur eine Stimme.

Am 2. Januar um 24 Uhr endete die Voting-Möglichkeit. Jeder Gastronom konnte für die Online-Abstimmung seine Gäste direkt am Tisch ansprechen und zur Stimmabgabe animieren. Dies war eine gute Möglichkeit, sein Lokal noch bekannter zu machen. In den letzten Wochen gab es viele Verschiebungen auf den einzelnen Plätzen. Zum Schluss können aber nur 12 gewinnen. Neben den beiden Gaststätten in Kamenz und Laußnitz sind dies noch: Baumstammlokal in Einsiedel, Gasthaus Waldhaus in Weißwasser, Gaststätte Mäusebunker in Reichenbach, Häuslerschenke Rachlau, Zum weißen Ross in Lohsa, Hotel & Restaurant „Sachsenstube“ Lauta, Hotel Residence in Bautzen, Mister Bales in Zittau, Mittelalterkneipe Hopfenblüte in Großschönau und das Schützenhaus Dürrhennersdorf. Der Sieger und die elf weiteren Platzierungen sollen auf einer öffentlichen Veranstaltung am 29. Januar in Waltersdorf prämiert werden, heißt es. (szo)

