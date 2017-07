Beliebte Ersatzbänke Die Stadt lässt wegen des Tages der Sachsen Sitzgelegenheiten abbauen. Zwei Geschäftsleute reagieren darauf mit der „Löbauer Ersatz-Bank“.

Diana Engemann von der Buchhandlung Lieschen und Friedbert Schramm von Schramm Werkzeuge erfreuen die Löbauer mit ihrem originellen „Ersatz-Bank“-Konzept. Foto: Rafael Sampedro

In einer Fußballmannschaft sitzt niemand gerne drauf, aber die Löbauer schätzen den Platz auf der Ersatzbank überaus. Bereits im April hatte die Stadt zur Vorbereitung auf den Tag der Sachsen die Sitzbänke an der Inneren Zittauer Straße abgeräumt. Nicht nur fußlahme Senioren vermissten die Ruhe-Gelegenheiten sehnlichst. Diana Engemann, Inhaberin des Buchladens „Lieschen“, leistete als Erste Nothilfe. Im Baumarkt kaufte sie sich den Bausatz für eine hölzerne Gartenbank, pinselte sie bunt an und ließ sie auch noch professionell beschriften: „Löbauer Ersatz-Bank“. Immerhin rund 50 Euro wendete sie für diese Maßnahme auf.

Doch es hat sich gelohnt: „Die Bank wird sehr gut angenommen und erregt hohe Aufmerksamkeit“, sagt Frau Engemann. Eine tolle Idee, befand auch ihr Nachbar Friedbert Schramm vom Bruno Schramm Werkzeuge. Er griff nicht nur die Idee auf, sondern auch den originellen Namen. Seit Kurzem steht nun auch eine „2. Löbauer Ersatz-Bank“ auf der Inneren Zittauer Straße. Die Bänke setzen nicht nur einen sympathischen Farbklecks in die Straße, sondern sind auch ein einladender Marketing-Gag, ohne mit Werbebotschaften zu nerven, sind sich Passanten einig – und setzen sich gern auch auf die zweite Bank.

