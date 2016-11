Beleuchtung in der Warteschleife Seit einigen Jahren steht eine neue Straßenbeleuchtung für Steina auf dem Plan. Aber es soll kein Stückwerk werden.

Die Straßenbeleuchtung in Steina sollte schon 2013 im Zuge der Erdkabelverlegung von Mitnetz Strom erfolgen. Doch das Vorhaben musste aus finanziellen Gründen verschoben werden. © Dietmar Thomas

Im Moment funktioniert die alte Straßenbeleuchtung im Ortsteil Steina noch. Das bestätigte Stadtrat Hans-Jürgen Gückel (Die Linke). Deshalb könne man mit der Erneuerung der Straßenbeleuchtung auch noch warten, bis für die gesamte Maßnahme Geld eingestellt werden kann. Das sind immerhin 84 000 Euro.

Die Einwohner von Steina warten schon lange auf eine neue Straßenbeleuchtung. Im Jahr 2013 hat das Energieunternehmen Mitnetz Strom in diesem Ortsteil die Mittel- und die Niederspannungsleitung in die Erde verlegen lassen. Damit verschwand die Freileitung. Dass die Kabel in die Erde verlegt wurden, hat den Vorteil, dass die Leitungen weniger störanfällig sind und bessere Übertragungseigenschaften haben.

Geplant war im Zuge der Verlegung der Erdkabel auch die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Doch im Oktober 2013 beschlossen die Räte die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung. Damit fehlten und fehlen der Stadt Einnahmen in Größenordnungen. Der Rotstift musste angesetzt werden – auch bei der Straßenbeleuchtung in Steina. Deshalb gibt es eine Interimslösung. Die Stadt übernahm für die Straßenbeleuchtung das Freileitungsnetz von Mitnetz Strom. Das muss sie irgendwann zurückbauen. Allerdings ließ die Stadt Leerrohre verlegen, sodass sich die zusätzlichen Kosten, die bei einer eventuellen Erneuerung anfallen, verringern.

Weil eine Maßnahme aus dem Investkraftpaket nicht gefördert wird, ist im Budget „Bund“ Fördergeld in Höhe von 30 500 Euro frei geworden. Deshalb soll die Stadt sogenannte Nachrückemaßnahmen aus der Reserveliste benennen.

Die Stadträte hatten sich zwischen der Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges sowie eines Heizkessels für den Sozialtrakt in der Fahrzeughalle oder den Bau eines Teilabschnittes der Straßenbeleuchtung in Steina zu entscheiden.

„Wir können diese Möglichkeit den Bürgern in Steina nicht vorenthalten, auch wenn mit dem Geld, das zur Verfügung steht, zur ein Teilstück gebaut werden kann“, sagte CDU-Stadtrat Ronny Walter. Dem widersprach Hans-Jürgen Gückel. Nicht nur, weil er ein Stückwerk befürchtete, sondern auch, weil die anderen beiden Vorhaben wichtig sind.

Bauamtsleiter Ronald Fischer will im nächsten Jahr Fördergeld für die Straßenbeleuchtung in Steina beantragen. Die Kommune könnte die notwendigen Eigenmittel zur Verfügung stellen. „Wir werden die Anträge so vorbereiten, dass wir schnell handeln können“, sagte der Bauamtsleiter. Mit dem Geld, was aus dem Investpaket zur Verfügung stehe, könne nur der Abschnitt vom Ortsausgang Hartha bis zu den grünen Häusern gebaut werden.

Mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmten die Räte dem Vorschlag der Verwaltung zu, den Kauf eines Fahrzeuges für den Bauhof und den Heizkesseltausch für den Sozialtrakt in der Fahrzeughalle in die Maßnahmeliste aufzunehmen. Die Straßenbeleuchtung in Steina soll als Gesamtmaßnahme realisiert werden.

