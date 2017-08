Aus dem Gerichtssaal Beleidigungen im Polizeiauto Wegen einer Ruhestörung wird die Polizei nach Coswig gerufen. Bei der Auseinandersetzung soll er die Beamten beleidigt haben.

Weil ein Mitbewohner sehr laute Musik hörte, riefen Einwohner die Polizei. Als die eintrifft, eskaliert die Situation. Jetzt saß der Störenfried in Meißen vor Gericht, weil er Polizisten beleidigt haben soll © Symbolbild/Thorsten Eckert

Musik wird störend oft empfunden, derweil sie mit Geräusch verbunden. Das wusste schon Wilhelm Busch. Doch was da an Geräuschen aus einer Wohnung eines Coswigers an jenem frühen Augustabend vorigen Jahres dringt, als mehr als nur störend. Schon am Nachmittag war die Polizei bei dem Mann wegen der Ruhestörung. Jetzt wird sie erneut in den Neubaublock gerufen. „Schon von unten war die laute Musik zu hören“, sagt ein Polizist.

Vergeblich klingeln die Beamten Sturm an der Wohnungstür. Doch es hilft nichts. Der 52-Jährige ist eingeschlafen. Wie kann jemand bei solchem Lärm schlafen? Klar, nur wenn er volltrunken ist. Das ist der Coswiger mal wieder. Rund zehn Flaschen Bier hat er nach eigenen Angaben bis dahin getrunken. Dabei darf er eigentlich keinen einzigen Tropfen Alkohol zu sich nehmen. Denn er ist Alkoholiker, hat schon eine Entgiftung und Langzeittherapie gemacht. Lange geholfen hat es nicht. Er trinkt wieder, wenngleich nur noch Bier, keinen Wein und keinen Schnaps mehr, wie er betont. Als ob es bei einem Alkoholiker darauf ankäme.

Weil niemand öffnet und um Ruhe herzustellen, drehen die Polizisten die Sicherung heraus. Mehrfach klopfen sie danach an der Wohnungstür. Und tatsächlich: Der Mann öffnet, will die Tür sogleich wieder zuschlagen, als er die Polizisten sieht. Doch die sind darauf vorbereitet, haben buchstäblich einen Fuß in der Tür. Was jetzt kommt, darüber gehen die Schilderungen auseinander. Der Angeklagte spricht von „amerikanischen Verhältnissen“.

„Die sind in meine Wohnung gekommen, obwohl ich das nicht wollte. Einer hat mich in de Küche auf den Boden geworfen und gefesselt“, sagt er. In Handschellen und nur mit Unterhose bekleidet sei er in den Streifenwagen verfrachtet und in die Ausnüchterungszelle gebracht worden. Das Gerät hätten die Beamten beschlagnahmt. Einem Beamten habe er gesagt, er werde sich dessen Gesicht merken und ihn anzeigen, so der Coswiger. Die Polizisten sagen etwas anderes aus. Er habe sie „Fotzen“ genannt, einen Kollegen mit einer Bierflasche bedroht, damit ausgeholt.

Auch im Streifenwagen habe er mehrfach versucht, einen Polizisten zu treten. Die Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte hat die Staatsanwaltschaft eingestellt. So ist nur die Beleidigung übrig. Der Angeklagte bleibt dabei: Die Worte will der Mann, der nicht richtig lesen und schreiben kann und unter Betreuung steht, nicht gesagt haben. „Aber ich kriege ja sowieso kein Recht. Ich war allein, die waren mehrere“, sagt er. „Eigentlich müsste ich jetzt einen trinken“, sagt der Mann, als die Richterin den ersten Zeugen hereinruft. Der Mann ist mit der Verhandlung überfordert, einen Verteidiger hat er nicht.

Die Beleidigung, die das Gericht als erwiesen ansieht, kostet ihn letztlich 400 Euro. „Muss ich jetzt ins Gefängnis?“, fragt er die Richterin. Nein, muss er nicht, auch wenn er schon mal eine achtmonatige Haftstrafe wegen Körperverletzung erhielt. Die Frage bleibt offen, ob die Justiz wegen einer solchen Sache gegen einen solch armen Teufel, der geistig limitiert ist und zudem betrunken war, das gesamte Programm fahren muss. Klar müssen sich Polizisten nicht alles gefallen lassen. Doch erfahrene Beamte hören in einer solchen Situation einfach auch mal weg. So wie der Riesaer Revierleiter Hermann Braunger. „Ich habe in meiner gesamten Polizistenlaufbahn nie jemanden wegen einer Beleidigung angezeigt. Sie meinen ja nicht mich, sondern meine Uniform“, sagt er.

