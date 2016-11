Beleidigt am Blitzer Geschwindigkeitskontrollen von privatem Grund aus? Das findet ein Mann fragwürdig – und greift zu ungewöhnlichen Mitteln.

Geschwindigkeitskontrollen von privatem Grund aus? Das findet ein Mann fragwürdig. © Symbolbild/Stadtverwaltung

Man könnte es ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden nennen: „Ich lebe seit 40 Jahren hier, kenne meine Rechte und Pflichten. Und darauf achte ich ganz gern“, sagt Bogdan A.*, der aus Südosteuropa stammt. An einem Apriltag 2016 wird sein Gerechtigkeitssinn geweckt – von einem mobilen Blitzer des Landkreises. Das Tempomessgerät steht auf einem Privatgrundstück in Heyda.

Es gehört zwar nicht Bogdan A. Dennoch hat er Zweifel, dass das Ganze zulässig ist – und fragt den Kreismitarbeiter, der die Tempo-Kontrolle durchführt, nach seiner Genehmigung. Weil der keine vorweisen kann, entschließt sich Bogdan A., die anderen Autofahrer per Handzeichen vor dem Blitzer zu warnen. Was dem Kreismitarbeiter, der im Auto um die Ecke sitzt, irgendwann missfällt. Es kommt zu einem Wortwechsel, in dem Bogdan A. den Kreis-Angestellten als „Arschloch“ betitelt.

Deswegen treffen sich beide nun im Riesaer Amtsgericht wieder. Bogdan A. ist wegen Beleidigung angeklagt – und gibt seine Verbalattacke auch zu. Gleichwohl bezichtigt er den Kreismitarbeiter, der habe ihn damals „Kanake“ gerufen.

Es stellt sich heraus, dass die Tempo-Kontrolle in Heyda nicht die Erste gewesen ist, bei der der Kreismitarbeiter und Bogdan A. sich begegnet sind. Im Februar gerieten sie in gleicher Sache an fast derselben Stelle schon mal verbal aneinander. Bogdan A. soll damals Kabel aus dem Tempomesser gezogen und das Gerät verstellt haben. „So was habe ich in meinen 18 Dienstjahren noch nicht erlebt“, erinnert der Kreismitarbeiter. Auch damals soll es zu Beleidigungen gekommen sein, das Verfahren wurde aber eingestellt.

Diesmal kam es vor die Richterin. Der gegenüber streitet der Kreismitarbeiter vehement ab, Bogdan A. je als „Kanake“ bezeichnet zu haben. Der Verteidiger hält es aber für denkbar, dass das Wort gefallen ist. Er meldet Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Kreismitarbeiters an: Der Mann habe sich in Widersprüche verstrickt, ob er eine Genehmigung zum Blitzen von Privatgrundstücken aus hatte oder nicht. Tatsächlich sind die Aussagen schwammig: Es gebe keine Genehmigungen der Privateigentümer, so der Kreismitarbeiter. Aber mündliche Absprachen. Ohne die würde er das Messgerät nicht anbringen, unterstreicht der Kreisangestellte.

Am Ende einigen sich die Beteiligten, dass das Verfahren eingestellt wird – wenn Bogdan A. eine Geldauflage zahlt. Der Verteidiger kann den Staatsanwalt davon überzeugen, dass die Summe mit 375 Euro geringer ausfällt als die ursprünglich vorgesehenen 450 Euro. Als die Richterin erklärt, dass der Kinderschutzbund das Geld bekommen soll, macht der Angeklagte kurzerhand das Verhandlungsergebnis seines Anwalts zunichte. „Machen Sie bitte 400 Euro draus“, sagt er zur Richterin. Man könnte es als ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden interpretieren. (ewe)

*Name von der Redaktion geändert

