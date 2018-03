Belegschaft klingelt Geschäftsführung wach Die Belegschaft vom Kompressorenbau Bannewitz protestierte am Donnerstag für eine bessere Bezahlung.

Die Mitarbeiter vom KBB protestieren vor den Werkstoren. Sie wollen von Lohnerhöhungen und Flexibilisierungen der Arbeitszeiten profitieren. © E. Kamprath

Bannewitz. Sie hielten vor den Werkstoren Uhren in die Luft und ließen die Wecker lautstark klingeln. Die Botschaft der Belegschaft vom Kompressorenbau Bannewitz (KBB) am Donnerstag war klar: Es ist höchste Zeit. Deshalb soll die Geschäftsführung sich bewegen und mit den Mitarbeitern Verhandlungen über einen neuen Anerkennungstarifvertrag aufnehmen. Der war im Frühjahr vergangenen Jahres aufgelöst worden. „Wir nehmen den jüngsten Abschluss der IG-Metall in Baden-Württemberg zum Anlass, dafür zu protestieren, dass die dort erreichten Errungenschaften auch für die hiesigen Mitarbeiter zum Tragen kommen. Dafür braucht es einen neuen Anerkennungstarifvertrag“, erklärt Jens Kiehle von der IG-Metall.

Der KBB, der überdimensionale Turbolader herstellt, befand sich Anfang vergangenen Jahres in wirtschaftlicher Schieflage. Aufträge im wichtigen Geschäft mit asiatischen Werften brachen weg. In der Folge einigten sich die Arbeitnehmer und die Geschäftsführung darauf, dass der alte Tarifanerkennungsvertrag aufgelöst wurde. Ein neuer Vertrag sollte dem Unternehmen Eingriffsmöglichkeiten bei tariflich bedingten Lohnerhöhungen einräumen. So sollte die Zukunft des KBB und damit auch die Arbeitsplätze gesichert werden.

„Im Laufe des Jahres stellte sich dann heraus, dass das Geschäft mit Turboladern für Bergbaumaschinen zumindest Teile der Umsatzeinbußen auffangen kann“, erklärt der Betriebsratsvorsitzende Andreas Fiedler. Daraufhin hätten sich die Mitarbeiter dazu entschieden, einer Klausel, die tariflich bedingte Lohnerhöhungen bei dem KBB aushebeln könnte, nicht zuzustimmen. Im Ergebnis existiert überhaupt kein Vertrag mehr, der die Abschlüsse aus Tarifverhandlungen anerkennt. „Wir wollen die Verhandlungen wieder aufnehmen und zu der alten Regelung zurück“, sagt Fiedler.

Roman Drozdowski, Geschäftsführer des Unternehmens wurde nach eigener Aussage von den Protesten unter seinem Bürofenster überrascht. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Belegschaft auf uns zukommt, bevor zu solchen Mitteln gegriffen wird. Auch wir sind an einer vernünftigen Regelung interessiert und wollen einen neuen Vertrag“, stellt Drozdowski klar. Nach den abgeschlossenen Verhandlungen im Frühjahr 2017 habe es jedoch keine Gespräche mehr mit der Gewerkschaft und den Mitarbeitern zum Thema gegeben. „Das zerreißt das Verhältnis zwischen Belegschaft und Arbeitgeber, wir haben noch nicht einmal Argumente ausgetauscht“, sagt Drozdowski und fordert die unternehmensfernen Vertreter der IG-Metall auf, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Bisher sei die Initiative zu Gesprächen immer von der Geschäftsführung ausgegangen.

Weiteren Lohnsteigerungen, die dem Tarifvertrag folgen, steht Drozdowski dennoch skeptisch gegenüber: „Dem Unternehmen geht es gut. Doch seit fünf Jahren stagniert der Umsatz.“ Deshalb könnten nicht regelmäßig die Löhne steigen. Ein Mitarbeiter des KBB verdiene im Schnitt bereits rund 55 000 Euro im Jahr. Doch auch die Belegschaft sieht wiederum die Geschäftsführung unter Zugzwang. „Wir sind hier und gesprächsbereit“, sagt Fiedler. Sollte es zu keiner Einigung kommen, gäbe es auch das Mittel des Warnstreiks. Derartige Maßnahmen seien aber derzeit nicht geplant und notwendig, so der Betriebsrat.

