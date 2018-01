Belastetes Wasser im Gewerbegebiet Kodersdorf Schweighofer hatte bei Starkregen Probleme mit der Wasserableitung. Der Landkreis ordnete eine Nachrüstung an.

Naturgemäß wird bei Schweighofer im Gewerbegebiet Kodersdorf Holz verarbeitet. Durch Rückstände wurde anfallendes Regenwasser zu sehr organisch belastet. © Jens Trenkler

Wie Bürgermeister René Schöne jüngst im Gemeinderat von Kodersdorf mitteilte, ist es im vergangenen Jahr zu Auffälligkeiten bei der Ableitung von Niederschlagswasser im Gewerbegebiet Kodersdorf gekommen. Die Räte beschlossen daraufhin, ein externes Büro mit der Kontrolle der geforderten Parameter zu beauftragen.

Eine Nachfrage der SZ im Landratsamt Görlitz ergab, dass die genannten Auffälligkeiten bei der Firma Schweighofer aufgetreten waren. Kreissprecherin Julia Bjar erläutert die Zusammenhänge: „Diese Firma verfügt über eine erhebliche versiegelte Fläche, auf der Holz, Zwischen- und Endprodukte gelagert, aber auch verarbeitet werden.“ So würden Baumstämme im Freien entrindet. Die Rinde wiederum werde bis zur Weiterverwendung zwischengelagert, ebenso die entrindeten Stämme. Zudem finde ein reger innerbetrieblicher Transport statt, wobei Rinde und Holzfasern noch zusätzlich zerkleinert würden. Verschmutzungen der befestigten Flächen seien nicht zu vermeiden. Zur Eindämmung der Verunreinigungen würden die Flächen jedoch regelmäßig gekehrt und die Regenwassereinläufe gereinigt. „Dennoch ist besonders bei Starkniederschlägen das anfallende Regenwasser erheblich organisch belastet, Feinbestandteile werden in die kommunalen Anlagen gespült.“ Dies mache schon auf dem Betriebsgelände eine regelmäßige Reinigung der Anlagen zur Regenwasserableitung und Speicherung notwendig. 2017 hätten jedoch alle Bemühungen nichts geholfen: Von den Flächen der Firma Schweighofer wurde organisch belastetes Wasser in die kommunalen Anlagen abgeleitet.

Holzverarbeiter, Kommune und Kreis setzten sich daraufhin zusammen. Als Sofortmaßnahme wurden das Regenrückhaltebecken und der Zulaufkanal entschlammt und gereinigt. Außerdem forderte die Behörde das Unternehmen auf, innerhalb eines halben Jahres Untersuchungen anzustellen, wie durch weitere – auch bauliche Maßnahmen – auf dem Betriebsgelände der Eintrag von belastetem Niederschlagswasser in die öffentlichen Anlagen verhindert oder zumindest erheblich reduziert werden kann. Als der Holzverarbeiter, damals noch unter dem Namen Klausner, errichtet wurde, habe es keine Erfahrungen zum möglichen Verschmutzungsgrad des Regenwassers gegeben, erklärt Julia Bjar. Überdies bestünden keine Vorgaben des Gesetzgebers.

