Belasteter Wein für Kleinwinzer Die Winzergenossenschaft kündigt die nächste Verkaufs-Aktion für Mitglieder an.

© Symbolfoto

Die Winzergenossenschaft Meißen halte in Kürze „weitere Weine zum Eigenverzehr“ für Mitglieder bereit. Darüber hat jetzt Winzer-Chef Lutz Krüger in einem Schreiben informiert. „Diese Weine dürfen weder verkauft noch verschenkt werden“, heißt es weiter. Da das Unternehmen wisse, dass auch dieses Schreiben die Presse erreiche, obwohl der Inhalt für die Öffentlichkeit völlig unerheblich sei, da kein Fremder den Wein erhalten könne, würden nähere Informationen zu den Weinen persönlich in der Vinothek gegeben.

Mit der Ankündigung setzt die Genossenschaft ihre vor wenigen Wochen mit Rivaner (Müller-Thurgau) begonnene Absatz-Aktion für belasteten Wein fort. Anfang Dezember konnten Mitglieder die Flaschen zum Sonderpreis von 2,50 Euro erwerben. Die stark preisgesenkten Weine enthalten Rückstände eines Pflanzenschutzmittels, das nicht im Weinbau hätte eingesetzt werden dürfen. Andere, ebenfalls mit diesem Problem konfrontierte Winzer hatten ihre Weine vernichtet. (SZ/pa)

zur Startseite