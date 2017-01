Belastende Zeugen fehlen im Prozess Ein 39-jähriger Marokkaner steht wegen versuchten Totschlages vor Gericht. Am heutigen Donnerstag soll in Chemnitz das Urteil fallen.

Am Mittwoch wurde der Prozess gegen Nabil M. aus Marokko wegen versuchten Totschlags fortgeführt. Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, am 7. Juli 2016 im Asylbewerberheim an der Mastener Straße in Döbeln einen Mitbewohner mit einem Messer verletzt zu haben. Das Opfer wurde im Brustbereich verwundet und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Nabil M. bestreitet die Tat.

Zeugen im Urlaub oder abgeschoben

Die Aussagen von zwei Zeugen belasten den Vater eines Sohnes jedoch schwer. Der eine Zeuge habe zwar die eigentliche Tat nicht gesehen, aber einen vorausgegangenen Streit beobachtet. Der zweite Zeuge sei während des Übergriffs dazwischen gegangen und habe verhindert, dass Nabil M. ein zweites Mal auf sein Opfer einsticht. Beide Zeugen sowie das Opfer wurden zwar im Anschluss an die Tat von der Polizei in Döbeln verhört. Eine neuerliche Aussage vor Gericht ist jedoch nicht möglich, da sowohl die Zeugen als auch das Opfer entweder in Spanien Urlaub machen, abgeschoben worden sind oder ihr Aufenthaltsort unbekannt ist. Für Donnerstag hat das Gericht einen Zeugen bestellt, der am 19. Januar von Holland nach Berlin geflogen wurde und sich derzeit in der Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz aufhalten soll. Obwohl er bereits für Mittwoch geladen war, erschien der Zeuge nicht.

Vorgestellt wurde am Mittwoch auch die DNA-Analyse von drei Spuren. Bei einer wurden Übereinstimmungen mit der DNA des Geschädigten festgestellt. Zudem wurden in der Verhandlung die beiden Polizeibeamtinnen befragt, die die Zeugen vernommen haben. Ebenso erschienen vor Gericht die Dolmetscher, die bei den Vernehmungen übersetzt hatten.

Die Aussagen der Zeugen bei der Polizei belasten Nabil M. schwer. Ihren Angaben nach soll es zwischen dem Marokkaner sowie dem Opfer im Vorfeld einen Streit gegeben haben. Dabei soll das Opfer bei Nabil M. um Öl oder anderes Bratfett zum Kochen gefragt haben. Nabil M., an dem Abend offenbar stark alkoholisiert, sei daraufhin aggressiv geworden. In dieser Situation gingen die Betroffenen ohne Tätlichkeit auseinander. Handgreiflich wurde es erst gut eine halbe Stunde später gegen 2.50 Uhr auf dem Flur des Wohnheims. Dort habe Nabil M. schließlich das Messer gezückt und seinem Opfer in die Brust gestochen. Ein Mitbewohner soll verhindert haben, dass Nabil M. ein zweites Mal zusticht. Die Zeugen hätten zudem geäußert, dass sie sich vor Nabil M. und seinem Kumpel fürchten.

Der Prozess wird am Donnerstag am Landgericht fortgesetzt. Geplant ist, dass dann auch das Urteil fällt.

