Belantis-Figurenstück in Zittauer Aula Am Sonntagvormittag gastiert das Figurentheater „Die kleine Schnecke Monika Häuschen" aus dem Belantis Freizeitpark in Zittau.

Am Sonntagvormittag, ab 11 Uhr, gastiert das Figurentheater „Die kleine Schnecke Monika Häuschen“ aus dem Belantis Freizeitpark in Zittau in der „Aula“ (Hochwaldstraße 21 a). In diesem interaktiven Figurentheaterstück mit vielen witzigen Liedern können die Kinder selbst mitmachen und dem kleinen Regenwurm aus der Patsche helfen. Innerhalb von einer Stunde gibt es jede Menge zum Lachen.

Die Schnirkelschnecke Monika und ihre besten Freunde Regenwurm Schorsch und Ganter Günter bereiten sich auf den Winter vor. Doch was machen die Tiere eigentlich im Winter? Der weit gereiste Ganter Gunter beantwortet euch die kniffligsten Fragen und hat so manche Weisheiten zu verkünden. Mitten hinein platzt ein Dieb und stellt alle Vorbereitungen auf den Kopf. Können unsere drei Freunde und das Eichhörnchen Heidi den Dieb fassen? Lasst euch mitnehmen in die wunderbare Welt von Monika Häuschen und ihren Weggefährten mit den zauberhaften Figuren und wunderbaren Lieder der preisgekrönten Hörspielreihe. Einlass ist 10.45 Uhr, der Eintritt kostet acht Euro.

