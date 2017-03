Belag vom Gartenweg wird entfernt Am Montag rückt eine Firma für Straßenbau in Mücka an. Danach wird der Untergrund untersucht.

Der mit Asphaltfräsgut versehene Gartenweg in Mücka wird zurückgebaut. Darüber informiert Bürgermeister Uwe Blättner. Als Termin ist der kommende Montag vorgesehen. Mit dem Entfernen des Altasphaltes wurde das Unternehmen STB See beauftragt. Seine Aufgabe ist es, den Belag fachgerecht aufzunehmen und zu entsorgen.

Vorangegangen war die Kritik der Anwohner nicht nur am Zustand der Wegbefestigung, sondern vor allem wegen des Schadstoffgehaltes im zerbröselten Asphalt. Zwei, von einem Bürger und der Gemeinde, in Auftrag gegebene Laboruntersuchung des Belages bestätigen die Vermutung, dass gesundheitsgefährdende Stoffe in dem Asphalt sind. Deshalb wird das Straßenbauunternehmen, von dem das Fräsgut stammt, den Rückbau übernehmen. Die Kosten werden selbst getragen.

Wie der Bürgermeister weiter informiert, werden am Tag darauf Proben vom Untergrund genommen, um festzustellen, ob eine Verunreinigung vorliegt. (SZ/sg)

