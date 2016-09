Belästigung im Linienbus

Radlader versenkt

Meißen. Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände am Steinweg. Sie drangen in einen Radlader ein und fuhren diesen in ein Brauchwasserbecken. Zudem beschädigten sie weitere Arbeitsmaschinen auf dem Gelände. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 70.000 Euro.