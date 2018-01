Bekommt Görzig schnelles Internet? Baut die Telekom in dem Ortsteil nahe Gröditz oder plant sie hier nicht? Das war zu Jahresende die Frage. Die Antwort ist einfach.

Die Kirche von Görzig. Auch in diesem Großenhainer Ortsteil wartet man auf schnelles Internet. © Klaus-Dieter Brühl

Großenhain. Vor einem Jahr fragte die SZ: „Wer ist schneller: Telekom oder Stadt?“ Gemeint war der Anschluss ans schnelle Internet. Schon Anfang 2017 war bekannt, dass sich die Telekom für den Ausbau in Colmnitz und Görzig auf eigene Kosten, ohne Förderung, interessiert – dank der Ortsnetze Glaubitz bzw. Gröditz. Die übrigen 17 von 19 Ortsteilen hat sich die Stadt selbst auf die Fahnen geschrieben (siehe Infokasten). Die Frage war, wo der schnelle Anschluss eher anliegen würde.

Nun teilte das Großenhainer Rathaus zu Jahresende mit, dass der Baubeginn für Sommer geplant ist. Die SZ erkundigte sich daraufhin bei der Telekom, wann sie mit der Erschließung beginnen will. Die Antwort war, dass vorerst nur Planungen im Ortsteil Colmnitz laufen. „Baustart ist im Frühjahr“, so Sprecher Georg von Wagner. Man werde die Arbeiten dort zum dritten Quartal 2018 mit einer Bandbreite bis zu 100 Mbit/s abschließen. Dass Georg von Wagner die Planung für Görzig ausschloss, sorgte zu Jahresende für große Verwirrung. „Das kann doch nicht sein, dass man uns jetzt hängen lässt“, schimpfte Werner Dittrich vom Görziger Ortschaftsrat. Er vertraute wie alle anderen Einwohner auf die Information der Stadt, nach der die Telekom in Görzig investieren wird.

Angst vor möglicher Konkurrenz

Und so wird es letztlich auch sein. Nach Auskunft des Netzbetreibers vom 2. Januar an die Stadt wird auch dieser Ortsteil bis Ende 2019 – früher hieß es noch bis Ende 2018 – mit schnellem Internet erschlossen sein. Warum dann die Falschinformation durch die Telekom? Sprecher Georg von Wagner ist bei der erneuten Anfrage der SZ etwas nervös. „Wir haben für Görzig noch keine Zustimmung von der Bundesnetzagentur“, erklärt der Telekom-Sprecher. Bis dahin sei eigentlich Stillschweigen über die Ausbaupläne mit der Stadt vereinbart worden. Damit nicht die Konkurrenz plötzlich auf den Plan gerufen wird und ihrerseits investieren will. Was praktisch gesehen ziemlich absurd ist, denn das hätte dann schon längst passieren können. Bei der Markterkundung 2016 hatte sich die Telekom eindeutig für Görzig ausgesprochen, weil der Ortsteil am Knotenpunkt Gröditz hängt und auch dieselbe Vorwahl hat. Auch Gröditz werde ausgebaut. Telekom-Bereiche sind unterschiedlich zu den kommunalen Strukturen. So können nun auch die Görziger wieder beruhigt schlafen. Sie werden ihr schnelles Internet ähnlich schnell wie ein Teil der anderen Großenhainer Ortsteile bekommen, aber deutlich später als Colmnitz.

Die Telekom wird allerdings mit Vectoring-Technik ausbauen – eine exklusive Nutzung eines Kabelverzweigers.

