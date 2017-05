Bekommt Dresden ein Sterbehilfezentrum? Ein Schild suggeriert, der Bau stehe unmittelbar bevor. Dabei ist das verboten. Wer hinter der Aktion steht.

zurück Bild 1 von 2 weiter An der Ecke Bautzner/Brockhausstraße steht ein umstrittenes Bauschild. © Jürgen Lösel An der Ecke Bautzner/Brockhausstraße steht ein umstrittenes Bauschild.

Der Autor Tommy Schmidt wirbt für ein fiktives Sterbehilfezentrum und damit für sein neues Buch.

Es ist etwa zwei mal drei Meter groß, sieht aus wie eine Tafel, die an vielen Baustellen zu sehen ist – eine kurze Projektbeschreibung. „Heaven´s Gate Zentrum für selbstbestimmtes Ableben“, prangt in großen Buchstaben darauf. Visualisierungen zeigen, wie das Zentrum aussehen soll. Es werden Themenzimmer, Ablebe-Zeremonien, Nachlassberatung und eine Kostenübernahme durch Versicherungen beworben. „Beenden Sie Ihr Leben, wie Sie es geführt haben: selbstbestimmt“, steht da.

Das angebliche Bauschild steht an einer vielbefahrenen Straße, der Bautzner Straße/Ecke Brockhausstraße. Die angegebene Internetseite führt zum Projekt „Heaven´s Gate“, dem vermeintlichen Sterbezentrum. Irgendwann stößt man auf Tommy Schmidt. Er ist der Autor des gleichnamigen Buches. Es gehe um Satire, eine fiktive Geschichte zum Thema. Doch darf man solche Werbung überhaupt machen? Ist es nicht pietätlos? Aktive Sterbehilfe ist nicht nur ein sensibles Thema, sondern in Deutschland verboten. „Bei dem vorliegenden Fall handelt es sich nicht um eine Werbung für aktive Sterbehilfe, sondern um Werbung für ein Buch“, zu diesem Schluss ist die Stadtverwaltung laut Sprecher Karl Schuricht nach einer ordnungsrechtlichen Prüfung gekommen. Im Rathaus hat man auch zunächst gestutzt, ob des Plakats. „Über die Art der Werbung lässt sich streiten, sie ist jedoch nicht generell unzulässig“, so Schuricht weiter. „Anknüpfungspunkte für ein ordnungsrechtliches Einschreiten sind derzeit nicht ersichtlich.“

Schmidt bezeichnet sich selbst als Aktionskünstler. Er lebt in München. „Ich wollte das Bauschild in München aufstellen, das ist mir nicht gelungen. Freunde und Kollegen haben mir geholfen und einen Platz in Dresden gefunden.“ Denn im öffentlichen Raum hätte Schmidt das Schild nicht aufstellen dürfen, so die Verwaltung. „Plakate, welche sich im öffentlichen Verkehrsraum befinden, werden nach Bekanntwerden entfernt“, so Schuricht. Dafür stellt die Stadt dem Aufsteller 5,15 Euro pro Plakat in Rechnung. Da es sich aber auf einem Privatgrundstück befindet, bestehe für die Stadt kein Handlungsbedarf. Der Eigentümer des Grundstücks hat zugestimmt und unterstützt die Idee von Schmidt, sagt dieser. „Das Schild ist eine Ergänzung zum Buch“, erklärt der 56-jährige Künstler. „Ich möchte die Fiktion etablieren: Was wäre, wenn es das gäbe? Würde ich das in Anspruch nehmen oder ablehnen?“ Das Schild suggeriere bewusst, dass dort solch ein Zentrum gebaut wird.

Schmidt meint, dass das Thema die Menschen künftig intensiver beschäftigen werde. Dieser Auffassung ist auch CDU-Stadträtin Astrid Ihle, nennt es eine „hochsensible“ Herausforderung. „Nach einem aktuellen Urteil darf der Staat im Einzelfall den Zugang zu einem Betäubungsmittel nicht verwehren, das ‚dem Patienten eine schmerzlose Selbsttötung ermöglicht‘“, so die Gesundheitsexpertin. Sie hat selbst Patienten auf einer Palliativstation bis in den Tod begleitet. „Jeder, der auch im persönlichen Umfeld den Abschied von Angehörigen, Freunden oder Nachbarn miterlebt hat, kann mit seinen Erfahrungen einen Beitrag leisten: Unser Umgang mit dem Tod.“ Diese Erfahrungen könnten helfen, die Vielschichtigkeit zu erfahren.

„Dass sich ein Buch satirisch mit dem Thema auseinandersetzt, ist eine Form der Annäherung“, so Ihle. „Die Art und Weise der öffentlichen Bewerbung des Buches lehne ich ab.“ Die Vorspiegelung, dass sich „Deutschlands erstes Zentrum für Sterbehilfe“ im Bau befinde, überschreite eine Grenze, die Pietät und Verantwortungsbewusstsein nahelegen sollten. „Diese Art der Bewerbung ist nach meinem Ermessen irreführend und sollte unterlassen werden.“

SPD-Vize-Fraktionschefin Dana Frohwieser wertet es als „perfekte Inszenierung“ eines Aktionskünstlers. Die Aufregung sei eingeplant. „Werbung soll Emotionen ansprechen. Solange es in Deutschland anerkannt ist, dass nackte Frauenkörper Werbung für alles Mögliche machen, verstehe ich die Aufregung nicht.“

Der Künstler war noch nie in Dresden, will aber demnächst kommen und am Bauschild mit Interessierten diskutieren. „Ich stelle das Schild den Dresdnern vor die Nase, damit sie sich damit auseinandersetzen“, so Schmidt. „Ich will die Leute nicht erschrecken oder entsetzen. Manchmal lässt es sich aber nicht vermeiden.“

zur Startseite