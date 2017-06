Bekommt Dohna eine neue Grundschule?

Warum will die Stadt Dohna überhaupt eine neue Schule?

Dohnas Schul- und Hortstandorte sind bereits erweitert und stoßen wieder an ihre Grenzen. Die Oberschule muss trotz Anbau Jahr für Jahr Schüler wegschicken. Wenn sie also das Gebäude, in dem sich auch die Grundschule befindet, komplett nutzen könnte, wäre das Problem gelöst. Es müsste dann aber eben eine neue Grundschule gebaut werden. Da auch die Zahl der Grundschüler wächst, wäre das gerechtfertigt. So die ersten Überlegungen im Rahmen der Debatte zum neuen Flächennutzungsplan.