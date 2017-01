Bekommt der Hain der Träume eine Chance? Die Holzer aus Häslich machen sich seit Kurzem stark für einen besonderen Rückzugsort im Wald. Vor allem Familien mit Schwierigkeiten profitieren.

Auf Häslicher Flur soll im Frühjahr/Sommer ein „Hain der Träume“ entstehen. © Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Einen Bestattungswald wird es im Haselbachtal künftig nicht geben. Aber ein Hain der Träume wird immer realistischer. Das jedenfalls berichtet Jens Opitz, der Chef der Holzer aus Häslich, welcher sich seit Wochen für das besondere Projekt starkmacht. Gleichzeitig dankte er jetzt für die große Unterstützung, die ihm in der letzten Zeit widerfahren ist. „Ich staune selber über die große Resonanz, die unser Vorhaben hervorruft“, erzählt er begeistert.

Aus der ursprünglichen Schnapsidee, wie er sie selber nennt, sind mittlerweile Fakten geworden. Was ist geplant? „Unser Verein will in einem Waldstück auf Häslicher Flur eine besondere Begegnungszone für Familien schaffen. Einen Rückzugsort, wo man ungestört und im Einklang mit der Natur Probleme klären und Wünsche äußern kann, die man sich im normalen Alltag nicht getraut, anzusprechen“, so Opitz.

Vorstellbar ist die Gestaltung eines großen Kinderzimmers mitten im Wald, wo sich die Kleinen ausleben können. Gefühle äußern dürfen, auch einmal Wut oder Hilflosigkeit zeigen, spielerisch oder sogar mit Unterstützung entsprechender Fachleute – das ist die Idee hinter dem Projekt. Dennoch wird aber kein Spielplatz entstehen, sondern eher ein Therapieort. Viele Befürworter gibt es bereits, die Unterstützung angekündigt haben.

„Wir haben Kontakt zum Kinderbrückenprojekt der Dresdener Uni-Klinik und mit dem Kamenzer Kinderschutzbund aufgenommen. Auch die Gemeinde Haselbachtal findet die Sache gut. Und der Steinmetz Jörg Demski hat uns eine Brücke zum Sonnenstrahl e.V. geschlagen, bei dem Familien mit krebskranken Kindern im Mittelpunkt stehen“, sagt Jens Opitz. Für diese wird sicherlich vor allem das zweite Projekt im „Hain der Träume“ interessant – Lebensbäume pflanzen. Auf einer größeren Fläche sollen hier künftig Buchen und Lärchen gesetzt werden. Das können die Mädchen und Jungen selber tun. Ein Funken Hoffnung im Gepäck.

Auch mit dem Landratsamt hat der Häslicher Kontakt aufgenommen. Und traf auf Interesse. Leider muss man sich dort immer öfter mit Erziehungsproblemen und Auffälligkeiten in der Familie beschäftigen. Eventuell könnte der Hain künftig sogar für familientherapeutische Zwecke genutzt werden. Gemeinsam mit dem Holzkünstler Uwe Hohlefeld will der Holzer-Verein im Frühjahr die Gestaltung angehen. „Wir freuen uns darauf und danken bis dahin allen, die Vertrauen in die Sache setzen!“

