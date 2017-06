Bekommt Arnsdorf ein Gedenkbuch? Seit Jahren beschäftigen sich einige Arnsdorfer mit den Opfern der NS-Zeit. Nun soll ihnen endlich gedacht werden.

Ein Gedenkbuch für Arnsdorf? © Thorsten Eckert

Die Zeit des Nationalsozialismus ist besonders für die kleine Gemeinde Arnsdorf ein dunkles Kapitel. Denn 2 681 Patienten des Arnsdorfer Krankenhauses wurden im Rahmen der Aktion „T4“ – dem Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten – nach Pirna-Sonnenstein gebracht und dort in einer Gaskammer ermordet. Darunter unter anderem die Malerin Elfriede Lohse-Wächtler, nach der heute ein Krankenhaus-Gebäude sowie eine Straße benannt sind. Doch wer waren die anderen 2 680 Opfer, die von Arnsdorf aus, kaltblütig in den Tod geschickt wurden? Der Aufarbeitung dieser Frage widmen sich seit dem 100. Geburtstag der Krankenhauskirche im Jahr 2013 einige interessierte Arnsdorfer. Mittlerweile hat sich sogar ein Arbeitskreis zur angestrebten Gedenk-Kultur gegründet. Ziel: Die Mitglieder wollen ein Gedenkbuch erarbeiten, das die Namen aller ermordeten Patienten enthält. „Ihr schreckliches Schicksal muss in Erinnerung bleiben, damit auch in den kommenden Zeiten an die menschliche Verführbarkeit erinnert wird“, erklärte Jana Droste vom Arbeitskreis bereits 2016 gegenüber der SZ.

Sondersitzung des Gemeinderates

Nun könnte das Projekt noch einmal Aufschwung erhalten. Denn die Region Westlausitz, die Projekte im ländlichen Raum fördert, hat einen Aufruf gestartet, der sich mit genau solchen Themen beschäftigt. „Allerdings muss sich die Gemeinde bis Ende Juni für die Fördermittel bewerben“, erklärt Bürgermeisterin Martina Angermann. Und die Chancen auf eine Zusage seien gut, denn bisher habe keine andere Kommune einen Antrag für diesen Bereich eingereicht. Doch bevor Arnsdorf Fördermittel beantragen kann, muss auch der Gemeinderat über das Projekt entscheiden. Deswegen landete das Gedenk-Buch in der vergangenen Woche auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Allerdings konnten die ehrenamtlichen Politiker an diesem Abend keinen einheitlichen Nenner finden. Damit die Gemeinde aber auf die Fördermittel nicht verzichten muss, hat Bürgermeisterin Martina Angermann im Eilverfahren für den heutigen Dienstag eine weitere Sitzung des Gemeinderates einberufen – in der Hoffnung, dass sich die Mitglieder einigen können. Los geht es 19 Uhr im Beratungsraum der Feuerwehr Arnsdorf.

