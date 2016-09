Bekommt Altenberg einen neuen Netto? Noch ist unklar, was mit Fläche, wo einst das Altenberger Gymnasium stand, passiert. Der Stadtrat tagt dazu.

Noch ist unklar, wie es auf der Fläche, auf der einst das Altenberger Gymnasium stand, weitergehen soll. Die Verwaltung möchte das ändern. Der Stadtrat soll in der Sitzung am Montag einen Grundsatzbeschluss fassen. Entschieden werden soll, ob die Fläche an der Zinnwalder Straße für ein Hotel oder für ein kleines Einkaufszentrum mit Discounter und Drogerie reserviert werden soll. Zuletzt diskutierten die Räte Mitte Juni öffentlich über das Grundstück. Dem war die Anfrage einer Projektentwicklungsfirma vorangegangen. Diese wollte vom Rathaus wissen, ob die Fläche verkauft werde. Wenn ja, wollte es die Firma unter Umständen kaufen, einen größeren, modernen Netto-Markt errichten.

Sowohl Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) als auch die drei Fraktionen im Stadtrat wollten sich festlegen. Einige Räte wollten an den Plänen festhalten, die Fläche für ein Hotel zu reservieren, andere plädierten für den Bau eines neuen Nettos. In der späteren Diskussion auf dem SZ-Facebook-Kanal regten einige Bürger die Errichtung eines Drogeriemarktes an.

Die Sitzung des Stadtrates findet im Ratssaal des Rathauses statt. Sie beginnt 18.30 Uhr. Am Anfang gibt es wie gewohnt eine Bürgerfragestunde. (SZ/mb)

