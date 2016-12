Bekommen diese Bäume eine zweite Chance? Weil in Bischdorf 66 Linden zu dicht an der Straße stehen, sollen sie entfernt werden. Doch die Frist dafür ist verstrichen.

Das Bild entlang der Bernstädter Straße in Bischdorf hat sich nicht verändert. Die Winterlinden, welche dort Anfang 2015 von der Herwigsdorfer Agrofarm gepflanzt worden sind, stehen auch heute noch an ihrem Platz. Dabei hätten die Bäume eigentlich längst entfernt werden sollen. © Rafael Sampedro

Bischdorf. Entlang der Bernstädter Straße in Bischdorf stehen die 66 Winterlinden, die dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ein Dorn im Auge sind. Die Herwigsdorfer Agrofarm hat die Bäume Anfang 2015 gepflanzt. „Als Ausgleich, um der Natur nach jahrelanger Bewirtschaftung etwas Gutes zu tun“, wie Matthias Döcke, Vorsitzender des Agrarbetriebs, die Pflanzung begründete. Doch das Lasuv akzeptiert diesen löblichen Grund nicht und beruft sich auch nach jüngsten Informationen noch auf eine, seit 2011 im Freistaat Sachsen gültige Richtlinie. Diese besagt, dass Bäume entlang einer Bundesstraße nur angepflanzt werden dürfen, wenn eine Genehmigung vorliegt und sie mindestens 7,50 Meter Abstand zur Fahrbahn aufweisen. „Bäume am Straßenrand können schwerste Unfallfolgen hervorrufen“, teilt Ralph Schulz vom zuständigen Landesamt am Mittwoch mit. Mittels großer Abstände zwischen Baum und Fahrbahn sollen etwaige Unfallfolgen verringert werden.

In Bischdorf stehen die Linden nur 4,50 Meter von der Bernstädter Straße entfernt. Obendrein fehlt es auch an der Pflanzzusage vonseiten des Lasuv. Weil den Vorgaben nicht nachgekommen wurde, hatte das Verkehrsamt angeordnet, dass die Agrofarm die Linden bis Ende November entfernen muss. Passiert ist bis heute aber nichts. Das ist auch der Hartnäckigkeit von Rosenbachs Bürgermeister Roland Höhne (CDU) geschuldet. Höhne, für seinen grünen Daumen bekannt, setzt sich für den Erhalt der Bäume ein. „Ich beharre darauf, dass eine Richtlinie nur eine Richtlinie und keine gesetzliche Grundlage ist“, sagt Höhne. Seine Meinung habe er bereits dem Lasuv mitgeteilt. Schon seit einer Weile stünde er im Austausch mit dem Verkehrsamt, so Höhne. Die jüngste Nachricht von dessen Seite habe ihn positiv gestimmt. „Das Lasuv hat signalisiert, eine einvernehmliche Lösung finden zu wollen, die im Interesse der Verkehrssicherheit ist und den Erhalt der Bäume gewährleisten soll“, sagt der Bürgermeister. Beim Verkehrsamt scheint also ein Umdenken stattgefunden zu haben. Dabei hieß es noch im April, dass „die Herstellung des ursprünglichen Zustandes“ alternativlos sei. Auf SZ-Anfrage teilte das Lasuv nun mit, dass die Aussage von damals unverändert gelten würde, mittlerweile aber nach Lösungen gesucht werde, um den Linden eine Chance zu geben.

Um den Erhalt der Bäume gewährleisten zu können, gibt es mehrere Möglichkeiten. Roland Höhne hat zum Beispiel den Vorschlag unterbreitet, die zugelassene Höchstgeschwindigkeit entlang der Bernstädter Straße auf Tempo 70 zu reduzieren. „Viele Bürger haben mich deswegen auch schon angesprochen“, sagt er. Weil es an der Bernstädter Straße immer mal wieder zu Unfällen kommen würde, käme ein Herabsetzen der Geschwindigkeit nicht nur den Bäumen, sondern auch den Bürgern zugute, so das Gemeindeoberhaupt, das sich mit seinem Anliegen nun an die Straßenverkehrsbehörde wenden will. Ob eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überhaupt möglich ist, wird dann im besten Falle bei einer sogenannten Verkehrsschau ermittelt. Eine andere Variante für den Erhalt der Bäume wäre, Leitplanken entlang der Bernstädter Straße zu errichten. Doch Höhne lehnt das ab. „Das wäre einfach zu teuer“, sagt er.

Um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen, plant Höhne nun, Lasuv-Vertreter zur nächsten Sitzung des Gemeinderats einzuladen. „In einem Gespräch lässt sich die Sache besser klären“, sagt Höhne, der auch andernorts im Landkreis zweifelhafte Pflanzungen ausgemacht habe. Auf dem Lasuv-Radar befinden sich diese aber nicht. „Aus der Region sind keine anderen Fälle bekannt“, teilt Ralph Schulz mit.

