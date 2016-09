Bekommen die Ballsäle eine Chance? Das BC Hainsberg soll in Vereinsregie betrieben werden. Der Stadtrat entscheidet am Donnerstag über das Konzept.

Sie haben ein Konzept für den Betrieb der Ballsäle Coßmannsdorf aufgeschrieben: Marco Thiele (rechts), Vorsitzender des Vereins zum Erhalt der Ballsäle, und Vereinsmitglied Jörg Vogel, die hier im großen Saal des Hauses stehen. © Thomas Morgenroth

An den Ballsälen in Coßmannsdorf geht fast jeden Tag ein roter Mond auf. Wenn es abends dämmert, flackert er kurz und leuchtet dann die halbe Nacht. Solange, bis einer den Schalter ausknipst, meistens der, der auch die Türen der Kneipe hinter dem letzten Gast zuschließt. Der rote Mond ist keine Kugel, sondern eine runde Leuchtreklame, die nicht für Bier oder Cola wirbt, wie man es am Eingang zu einer Gaststätte erwarten könnte, sondern für den „Verein zum Erhalt der Ballsäle Coßmannsdorf“. So steht es in weißer Frakturschrift auf dem beleuchteten Glas. Und in der Mitte „BC 1911“, was freilich nicht das Gründungsjahr des Vereins ist.

Vielmehr sind es die Ballsäle, die 1911 in der damals noch selbstständigen Gemeinde Coßmannsdorf das Licht der Welt erblickten, der Verein gründete sich erst 94 Jahre später. Ohne ihn wäre das BC Hainsberg, wie die Ballsäle seit der Eingemeindung des Ortes im Jahre 1933 auch genannt werden, wohl längst Geschichte. Als sich Fast-Käufer Michael Schulze nach der Flut von 2002 zurückzog, weil weder er noch Eigentümer Winfried Löffler Fördermittel für die Beseitigung der Schäden bekamen, drohte in den Ballsälen für immer das Licht auszugehen.

„Das konnten wir einfach nicht zulassen“, sagt Marco Thiele, der 2005 mit Gleichgesinnten den Verein zum Erhalt der Ballsäle gründete und seitdem an dessen Spitze steht. Der 43-jährige Hainsberger ist auf besondere Weise mit dem BC verbunden: Er begann dort 1992 als Gläserspüler und Abräumer seine gastronomische Karriere. Heute ist er Restaurantleiter in der Tanzbar und Diskothek „m.5 Nightlife“ in der Münzgasse am Dresdner Neumarkt.

Ehrenamtlich kümmert sich der Fachmann seit elf Jahren um die Vereinskneipe in den Ballsälen. „Wir mussten zunächst die Hochwasserschäden beseitigen“, sagt er und zeigt auf Fußboden, Wände, Decke und Tresen: „Da war nichts zu retten.“ Jetzt ist die einstige Gaststätte ein Treffpunkt mit Billard und Dart, offen für alle. Vor allem aber kommen die Mitglieder des Vereins, der künftig eine noch viel größere Verantwortung für das Haus übernehmen will.

Die Ballsäle, die seit Juli der städtischen Wohnungsgesellschaft Freital (WGF) gehören, sollen künftig vom Verein als Kulturzentrum betrieben werden. „Wir treten gegenüber der WGF als Pächter auf und koordinieren die Nutzung und Vermietung“, sagt Thiele. Wie das funktionieren soll, hat er gemeinsam mit seinem Vereinskollegen Jörg Vogel, 49, als Konzept aufgeschrieben, das derzeit in den Fraktionen und Ausschüssen des Stadtrates diskutiert wird. Zu Details wollen sich Vogel und Thiele noch nicht äußern.

Am Donnerstag ist die Konzeption, in der es vor allem um die Finanzierung des Projektes geht, Tagesordnungspunkt bei der Stadtratssitzung. Wird sie dort beschlossen, kann die WGF auf deren Grundlage ein Sanierungskonzept in Auftrag geben. „Sonst können wir nicht aktiv werden“, sagt Prokurist Henryk Eismann. Immerhin sind es städtische Gelder, die in die Ballsäle fließen sollen. In welcher Höhe, weiß noch keiner. Eismann lässt sich zu keiner Schätzung verleiten: „Das hängt von der künftigen Nutzung ab.“

„Es wird ein Veranstaltungshaus bleiben“, sagt Vogel. Hauptnutzer sollen der Verein zum Erhalt der Ballsäle, der Faschingsverein, in dem Vogel und Thiele auch Mitglieder sind, sowie die Kultur- und Tanzwerkstatt sein. Vermietungen sind Teil des Planes. Marco Thiele schwebt zudem eine richtige Gaststätte vor, die freilich nicht ehrenamtlich betrieben werden kann. Könnte er selbst es sein, der dann allabendlich an den Ballsälen den roten Mond anstellt? Thiele zuckt mit den Schultern: „So weit sind wir noch lange nicht.“

Öffentliche Stadtratssitzung am 29. September, 18.15 Uhr im Rathaus Freital-Potschappel.

