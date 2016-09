Bekanntschaft aufgefrischt Dominik Locker leistet seinen Bundesfreiwilligendienst in Klosterbuch. Die Gegebenheiten kennt er schon von früher.

Dominik Locker absolviert seinen Bundesfreiwilligendienst beim Verein Be-Greifen in Klosterbuch. © Frank Korn

Obwohl Dominik Locker aus der Nähe von Freiberg kommt, kennt er sich in Klosterbuch ganz gut aus. Deshalb ist ihm die Entscheidung auch leicht gefallen, seinen Bundesfreiwilligendienst hier beim Verein „Be-Greifen“ zu absolvieren. Seit August betreut der 19-Jährige die sechs Uma (Unbegleitete minderjährige Asylsuchende), die auf dem Anwesen der Familie Pohl-Roux in Klosterbuch leben.

Dominik Locker erzählt, woher er das Örtchen Klosterbuch kennt. „Ich habe schon als Kind beim Besiedlungszug mitgemacht und damals auch Elsbeth Pohl-Roux kennengelernt. Seitdem ist die Verbindung nie ganz abgerissen“, so Locker. Nach dem Abitur sei er sich noch unsicher gewesen, welchen Studiengang er einschlagen wolle. „Deshalb habe ich mich für den Bundesfreiwilligendienst entschieden und bin froh, dass ich diesen in Klosterbuch leisten darf“, freut sich der etwas ruhig wirkende junge Mann.

Dominiks Aufgabengebiet befasst sich nicht nur mit der Betreuung der Flüchtlinge. „Vormittags sind die Jungs in der Schule. In dieser Zeit erledige ich anfallende Arbeiten auf dem Hof beziehungsweise im Büro des Vereins Be-Greifen“, so Dominik Locker. Nachmittags kümmert er sich dann um „seine“ Schützlinge. Die sechs Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren sind seit reichlich acht Monaten in Klosterbuch – vier von ihnen kommen aus Afghanistan, zwei aus Syrien. Einer von ihnen besucht das Gymnasium, einer geht in die Oberschule, die vier anderen ins Berufliche Schulzentrum. Außerdem lernen sie alle noch in Kursen die deutsche Sprache. „Ich helfe ihnen bei den Hausaufgaben, die sie aus der Schule mitbringen, übe mit ihnen Lesen und Schreiben“, so Dominik Locker. Auch in der Freizeit unternehmen die sechs Jungs und er viel gemeinsam.

„Die Arbeit macht mir Spaß“, sagt der 19-Jährige. Ob er aber einmal ein Studium mit sozialer Fachrichtung aufnimmt, weiß er noch nicht. „Es gibt viele Dinge, die mich interessieren.“ Deshalb wolle er die Zeit in Klosterbuch nutzen, um sich über seinen weiteren Werdegang klarzuwerden.

zur Startseite