Bekanntester Chor der Ukraine kommt nach Stolpen Studenten singen mit Liebe und Leidenschaft. Ihre Tourneen führen sie quer durch Europa.

Ukrainischer Studentenchor gibt ein Gastspiel in Stolpen. © privat

Die katholische Kirchgemeinde von Stolpen konnte den bekanntesten Chor der Ukraine für ein Gastspiel in Stolpen gewinnen. Darüber informiert Erika Dürr. Am dritten Advent, dem 11. Dezember, 14 Uhr wird der Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Michael in Stolpen durch den Studentenchor der Nationalen Technischen Universität Kiew gestaltet. Im Konzert, welches 16.30 Uhr beginnt, wird der Chor den Zuhörern mit großer Freude traditionelle und moderne ukrainische Advents- und Weihnachtslieder präsentieren. Aber auch geistliche orthodoxe Lieder und international bekannte Choräle werden dargeboten. Der Studentenchor der Nationalen Technischen Universität Kiew „KPI” ist einer der bekanntesten ukrainischen Chorensembles. Nächstes Jahr kann er sogar sein 70. Jubiläum feiern. So alt sind die Mitglieder des Chores allerdings nicht. Es sind ausschließlich junge Sänger und Sängerinnen. Diese jungen Talente besitzen höchste musikalische Qualität und folgen einer langen Tradition. Die Sängerinnen und Sänger des Chores sind junge Studenten, die gerade ihr Studium in technischen Fachrichtungen und eine zukünftige Karriere in Wissenschaft, Ingenieurwesen, Programmieren und Wirtschaftswissenschaften anstreben. Was sie alle verbindet, ist die tiefe Liebe zur Musik. Mit Leidenschaft und Liebe singen sie gemeinsam, weil Musik die Sprache ist, die ihrem Herzen entspringt.

Jedes Jahr führt die Tournee des Chores durch Europa. Frankreich, Litauen, Portugal, Bulgarien, Polen, Norwegen, Griechenland haben sie schon besucht. In diesem Jahr belegte der Chor den 1. Platz beim Chorwettbewerb in Rumänien. (SZ)

