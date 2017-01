Bekannte CDU-Mitglieder feiern auf Hankes Wahlparty SPD und Linke gehören zu den ersten Gratulanten – und Teile der Stadt-CDU. Aber hatte die nicht eine eigene Kandidatin?

Klaus Brähmig, Bundestagsabgeordnete der CDU im Kreis, gratulierte Klaus-Peter Hanke (parteilos) zum Wahlsieg. © Archiv/Daniel Förster

Das ist bitter für die eigene Partei: Zu den ersten Gratulanten nach Klaus-Peter Hankes Wahlsieg gehörten einige bekannte Gesichter aus der Pirnaer Stadt-CDU, so unter anderem Steuerberater Thomas Gischke, der Geschäftsführer der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT, Sven Vater, und Ex-CDU-Stadtrat Ralf Böhmer. Selbst der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig kam mit einem Geschenk zu Hankes Wahlparty ins Gasthaus Weißes Roß, während CDU-Kandidatin Ina Hütter recht einsam mit kleinem Gefolge auf der anderen Elbseite im Brauhaus Zum Gießer saß.

Verwunderlich ist das bei näherer Betrachtung nicht. Schon bei der Nominierung von Ina Hütter, die der CDU-Stadtvorstand vorgeschlagen hatte, hatten viele Pirnaer CDU-Mitglieder Kritik an der Entscheidung geäußert – allerdings kaum öffentlich, um die Kandidatin nicht zu beschädigen. Vor allem der CDU-Mittelstand hätte von vornherein gern Amtsinhaber Hanke unterstützt. Der Wahlausgang gibt den Kritikern nun Recht. Der schon seit Jahren hoffnungslos zerstrittene CDU-Stadtverband wird das Wahldebakel – das zweite in Folge nach der Oberbürgermeisterwahl 2009/10 – aufarbeiten müssen.

Weniger konfliktträchtig waren am Sonntagabend die Gratulationen anderer Parteien. Linke, SPD und Bündnis 90/Grüne hatten ihre Wähler ohnehin aufgerufen, für Klaus-Peter Hanke zu stimmen. So schickte dann auch der Linke-Bundestagsabgeordnete André Hahn gleich Glückwünsche nach Pirna, verbunden mit der Hoffnung auf eine weitere konstruktive Zusammenarbeit – und mit einem Seitenhieb auf die CDU. Deren Ergebnis sei „definitiv ein Desaster“, so Hahn. Zu den ersten Gratulanten auf Hankes Wahlparty gehörte auch das Pirnaer SPD-Urgestein Klaus Fiedler, der ebenfalls gehofft hatte, dass Hanke weitere sieben Jahre Chef im Rathaus bleibt. (SZ/ce)

zur Startseite