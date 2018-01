Bejubelte Karnevals-Prunksitzung Über 30 Vereine aus Sachsen und darüber hinaus kamen nach Bischofswerda. Diesmal an einen neuen Ort.

zurück Bild 1 von 3 weiter Ein buntes Spektakel zeigte der Tanzsportverein Demitz-Thumitz mit dem Auftritt zum Programm „Der Berg ruft“. Am Sonnabend kamen über 30 Vereine zur Karnevals-Prunksitzung nach Bischofswerda. © Rocci Klein Ein buntes Spektakel zeigte der Tanzsportverein Demitz-Thumitz mit dem Auftritt zum Programm „Der Berg ruft“. Am Sonnabend kamen über 30 Vereine zur Karnevals-Prunksitzung nach Bischofswerda.

Eine menschliche Schubkarre und viele weitere Hingucker zeigte der Cunewalder Karnevals Club.

Die erste Garde und das Männerballett des BKC schlossen das Programm gemeinsam ab.

Bischofswerda. Zum 26. Mal trafen sich am Sonnabend die Narren und Närrinnen in Bischofswerda zur großen Karnevals-Prunksitzung. Über 30 Vereine aus ganz Sachsen und über die Landesgrenzen hinaus waren dabei. Sogar Gäste aus Bischofswerdas Partnerstädten, Gryfow in Polen und Raspenava in Tschechien, reisten mit an. .Zum ersten Mal konnte diese Veranstaltung allerdings nicht im Kulturhaus stattfinden.

Das in die Jahre gekommene Gebäude ist aktuell nicht mehr für solche Veranstaltungen geeignet. Stattdessen legten bereits im November zur Auftaktveranstaltung die Mitglieder des Bischofswerdaer Karnevalsclub Hand an und zauberten aus dem alten Pennymarkt in der Stolpener Straße einen großen Veranstaltungssaal. Eine neue Bühne wurde zusammengebaut, an den Wänden hängen große Stofftücher mit verschiedenen Zeichnungen. Mehrere 100 Sitzplätze wurden geschaffen, Biertischgarnituren aufgebaut. Da, wo einst die Kassen des Pennymarktes piepten, entstand eine große Bar. 350 Gäste kamen und waren gespannt, was der Bischofswerdaer Karnevalsclub auf die Beine gestellt hat. Begeisterte Blicke der Gäste, Lob für die Umsetzung. Punkt 19.19 Uhr zogen dann die Vereine mit ihren Präsidenten und Vertretern ein. Dazu die Fahnen- und Schlüsselträger, der Elferrat, die Saalgarde sowie einige Ehrengäste.

Bevor das bunte Rahmenprogramm begann, sangen alle gemeinsam das Lied vom Verband des Sächsischen Carnevals. Danach folgten 15 Programmpunkte, die viel zu schnell zu Ende waren. Den Auftakt machte ein Solotanz des Görlitzer Funkenmariechens, gefolgt von Show- und Gardetänzen und vielen Sketchen. Die Vereine aus Oberlichtenau, Steinigtwolmsdorf, Wehlen, Demitz-Thumitz, Dresden, Meißen, Cunewalde und natürlich Bischofswerda brachten den Penny zum Toben. Die Gäste standen auf den Bänken und Tischen, klatschten und jubelten lautstark. Knapp zwei Stunden dauerte dieser Showteil. Danach tanzten Vereine und Gäste bis weit in die Nacht.

Vier Veranstaltungen stehen nun noch im selbst umgebauten Einkaufsmarkt an: die öffentliche Generalprobe am 4. Februar, Weiberfasching am 8. Februar, Kinderfasching sowie Discofasching am 10. Februar. Wo dann im kommenden Jahr die 27. Prunksitzung stattfindet, steht leider noch in den Sternen.

zur Startseite