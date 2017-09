Beißhemmung im Revier? Zwei Frauen meldeten 2013 eine massive Gewaltorgie, doch der Beamte hat der Sache keine Bedeutung beigemessen. Am Freitag begann sein Prozess.

© dpa

Zwei verstörte Mitarbeiterinnen des Jugendvereins Roter Baum haben bei der Polizei eine unfassbare Tat angezeigt. Sie glaubten, aktuell Zeugen einer rechtsextremen Gewaltorgie geworden zu sein. Als sie an jenem Morgen des 26. September 2013 – vor ziemlich genau vier Jahren also – ihren Computer anmachten, sahen sie Fotos, die nachts auf Facebook gepostet worden waren. Ein nackter, blutüberströmter Mann war darauf zu sehen, der offenbar soeben Opfer massiver Gewalt geworden war. Er hielt ein Schild in der Hand, das ihn als „Kinderschänder“ darstellte.

Doch der 46-jährige Polizeihauptmeister im Anzeigedienst auf der Osterbergstraße unternahm – nichts. Er habe sich nicht einmal die Fotos angesehen, die sie mitgebracht hätten, sagt eine der abgeblitzten Frauen. Nachmittags ging daher eine Kollegin der Roter-Baum-Mitarbeiterinnen aufs Revier in Pirna. Dort erkannten die Beamten den Ernst der Lage und handelten. Über die Facebook-Seite ermittelte die Polizei André R., der Inhaber des Facebook-Profils ist, ein bekannter Neonazi aus Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Die dortige Kripo deckte noch in jener Nacht einen Gewaltexzess auf. R. und zwei Komplizen hatten den Geschädigten in dessen Wohnung mehrere Tage festgehalten und massiv gequält – ihm die Finger gebrochen, ihn mit Benzin übergossen und angezündet, ihm mit einer Fuchsschwanzsäge am Kopf verletzt. Die Täter wurden 2014 zu Haftstrafen von zweieinhalb bis fünf Jahren verurteilt.

In der Dresdner Polizeidirektion dagegen passierte unterdessen offenbar nicht sehr viel. Das erklärt, warum sich der Dresdner Hauptmeister erst seit Freitag vor dem Amtsgericht Dresden wegen versuchter Strafvereitelung verantworten muss. Der Angeklagte gab zu, dass er einen großen Fehler gemacht habe. Er habe keine Möglichkeit gehabt, auf Facebook zuzugreifen, behauptete er. Zum Prozessauftakt erklärte Verteidiger Andreas Gumprich, gegen seinen Mandanten sei sofort ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden – das ruhe derzeit wegen des Strafverfahrens.

Das Strafverfahren wurde jedoch erst Anfang 2015 eingeleitet, im Mai 2015 die abgeblitzten Zeuginnen befragt – mehr als eineinhalb Jahre nach der Tat. Das erweckt den Eindruck, dass in diesem Fall weitere Beamte einer versuchten Strafvereitelung verdächtigt werden sollten. Die Staatsanwältin erinnerte den Angeklagten daran, dass er verpflichtet sei, mögliche Straftaten zu prüfen und Straftaten zu verfolgen. Das gilt wohl auch für dessen Kollegen und Vorgesetzte. Der Prozess wird fortgesetzt.

zur Startseite