Beiß mal lieber ins Möhrchen Kristina Vogel helfen bei der Bahnrad-WM ihre Partnerin und deren altes Gedankenspiel.

Schwarz-Rot-Gold steht der Sprinterin gut: Kristina Vogel. © dpa

Am Ende wirkte sogar Kristina Vogel überfordert: ein Strauß orangefarbene Tulpen, ein Paar holländische Holzschuhe, eine schwarze Schatulle – und das alles in ihren zwei kleinen Händen. Aber das wichtigste Utensil musste die zweifache Bahnrad-Olympiasiegerin nicht tragen. Das hing ihr um den Hals: ihre zehnte Goldmedaille bei Weltmeisterschaften. „Man könnte meinen, die Vogel schüttelt das alles locker aus der Hand. Doch so ist es nicht“, sagte die Erfurterin passend zu ihren vielen Erfolgen und Preisen. Wenige Minuten zuvor hatte sie mit ihrer Dauerpartnerin Miriam Welte im Teamsprint die beiden niederländischen Lokalmatadorinnen besiegt und das Omnisport Apeldoorn zum Schweigen gebracht.

Sichtlich gerührte Olympiasiegerin

Es sah tatsächlich locker aus, wie die Olympiasiegerinnen der Sommerspiele 2012 in London mit Pauline Grabosch, die in der Qualifikation mit Welte gefahren war, die Gegnerinnen beherrschten. Doch es war „harte Arbeit“, und der Lohn rührte Vogel sichtlich. Bereits auf dem Rad hatte sie feuchte Augen. Bei der Nationalhymne schmiegte die 27-Jährige sich an Weltes Schulter. „Da waren schon einige Glückstränchen dabei.“ Sogar beim Interviewmarathon waren sie noch nicht getrocknet.

Dabei hatte ihr Erfolg beim WM-Auftakt eine besondere Dimension: Noch zwei weitere Siege fehlen Vogel, um die Australierin Anna Meares zu übertreffen, die mit elf Titeln die WM-Bestenliste der Bahnradfahrerinnen anführt. Diese Triumphe könnte Vogel am Freitag im Sprint und am Sonntag im Keirin einfahren, wo sie als Titelverteidigerin startet und noch bessere Aussichten hat als im Teamsprint. Doch daran wollte Vogel noch nicht denken. „Ich habe mein Soll erfüllt und gesagt, eine Goldmedaille wäre geil und der Rest Zugabe.“ Daher beging sie noch am Abend ihr „gewohntes“ WM-Ritual: Medaille im Hotelzimmer aufhängen und ein „kleines Bier“ mit Welte trinken.

Auch für Welte erfüllte sich ein großes Ziel. Nach drei gemeinsamen Titeln von 2012 bis 2014 klappte es nicht mehr. Vogel feierte allein Erfolge. „Es war in den vergangenen Jahren immer so, dass Kristina das Regenbogentrikot hatte und ich nicht. Ich war da auch ein bisschen eifersüchtig, dass sie im Training immer mit diesen Streifen rumfahren darf“, sagte Welte. Um den gemeinsamen Erfolg zu ebnen, nutzte sie einen alten psychologischen Kniff: „Ich habe ihr gesagt: ‚Denk dran, 2012, als wir das erste Mal Weltmeister wurden, da hast du die Möhre gejagt, da bist du hinter mir her und hast in die Möhre gebissen. Du musst einfach wieder in die Möhre beißen. Das muss klappen.‘“ Es hat geklappt. (sid)

