Beinharte sind schon wieder startklar Die Vorbereitung der nächsten Heimkinderausfahrt ist so gut wie abgeschlossen.

Ein besonderes Erlebnis: Biker kutschieren Heimkinder. © Marko Förster

Über 500 Kinder und Jugendliche aus über 50 Kindereinrichtungen in Deutschland, Polen und Tschechien wollen bei der 22. Heimkinderausfahrt am 10. Juni dabei sein. Auch 164 Motorradfahrer haben sich bereits angemeldet, 40 von ihnen möchten in Berggießhübel am Bad übernachten. Die Planungen für die Strecke sind so gut wie abgeschlossen und müssen nun noch genehmigt werden, sagt Thomas Zeligmann, der Vorsitzende des Motorradvereins Beinhart, der die Tour organisiert. „Das Programm ist gut gefüllt, für Unterhaltung und Verpflegung ist wie immer ausreichend gesorgt. Polizei, Johanniter, DRK und Bundespolizei und viele, viele Helfer unterstützen uns“, sagt er. Bis auf ein paar Kleinigkeiten sei man im Prinzip startklar. Auch die Erinnerungs-Plüschtiere sind schon da, die T-Shirts sind in Arbeit. „Wir sind bereit, den Kindern wieder einen unvergesslichen Tag zu bereiten.“ (SZ/sab)

