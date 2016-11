Beinahe schulfrei wegen Baustelle An der Herrenaue hält kein Bus mehr. Anderthalb Wochen haben Pascals Eltern gekämpft, dass der 12-Jährige in die Schule kommt.

Dieser Zettel weist darauf hin, dass derzeit kein Bus fährt. © André Braun

Es hat lange gedauert. Doch jetzt haben die Bauarbeiten an der Kreisstraße zwischen Gleisberg und Marbach begonnen. Und: Auch für das Busproblem von Pascal ist eine Lösung gefunden worden. Den Zwölfjährigen holt jetzt ein Taxi ab und bringt ihn zur Förderschule in Roßwein – und natürlich auch nach Hause nach Marbach zurück. Dort stand er eines Morgens an der Bushaltestelle Herrenaue und wartete vergebens auf den Linienbus. Mit dem fährt Pascal jeden Tag nach Roßwein. Zur nächstgelegenen Haltestelle will Steffi Küttner ihren Sohn, der unter Asthma leidet und an Diabetes erkrankt ist, nicht schicken. Fast drei Kilometer wäre er nach Steffi Küttners Angaben da unterwegs, müsste morgens um 6 Uhr aus dem Haus. Ein Arzt bescheinigt den Eltern, dass das für den Jungen nicht zumutbar ist.

Trotzdem: Es dauerte zehn Tage, bis Familie Küttner eine sogenannte Freistellung vom Schülerverkehr erhält. „Das bedeutet, der Schüler wird anderweitig zur Schule gebracht“, erklärt Jeanette Kiesinger vom Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS). Bis nach Chemnitz sind die Küttners gefahren, um ihr Problem zu schildern.

Die Regiobus Mittelsachsen GmbH hat gar keine andere Möglichkeit, als die Nutzer über Aushänge zu informieren – auch nötige Änderungen wegen Bauzeitverschiebungen werden auf diesem Weg an die Kunden übermittelt. „Wir sind trotzdem bemüht, die Fahrpläne für unsere Fahrgäste bestmöglich einzuhalten“, teilt Geschäftsführer Michael Tanne mit.

Wahrscheinlich bis zum 16. Dezember wird Pascal einen Chauffeur zur Schule haben. So lange dauern die Arbeiten. Laut Kerstin Thöns, Sprecherin der Landkreisverwaltung Meißen, werden auf der freien Strecke der Kreisstraße K 8097 zwischen Marbach und Gleisberg Hochwasserschäden vom Juni 2013 beseitigt. „Auf 70 Metern werden die Böschung saniert und das Bankett hergestellt. Aufgrund der Straßenbreite muss es eine Vollsperrung geben“, so Kerstin Thöns. Nach Angaben von Anwohnern haben die Bauarbeiten inzwischen begonnen. Die ersten Tage sei augenscheinlich nichts passiert.

