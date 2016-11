Beim Überholen Spiegel abgefetzt Seniorin stellt sich nach riskanter Fahrweise der Polizei. Die sucht jetzt Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen eines riskanten Überholmanövers auf der Staatsstraße 32 von Döbeln nach Lommatzsch am Freitag gegen 12.15 Uhr im Lommatzscher Ortsteil Schwochau: Ein Traktor (Fahrer 27) befuhr die Straße in Richtung Lommatzsch. In Höhe des Abzweiges Schwochau überholte ein VW Polo trotz Gegenverkehr den vor ihm fahrenden Traktor. Sowohl der Traktorfahrer als auch das Fahrzeug im Gegenverkehr mussten voll abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Dennoch streife der Polo den Traktor und riss sich den rechten Außenspiegel ab. Der Polo setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Traktorfahrer hatte die Teile des Außenspiegels gesichert und die Polizei informiert.

Am Wochenende meldete sich die Fahrerin (82) des VW Polo bei der Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht insbesondere den Fahrer oder die Insassen des entgegenkommenden Pkw, der eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Es soll sich um einen Kleinwagen handeln.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Meißen oder unter der Rufnummer 0351 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden.

zur Startseite