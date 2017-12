Beim Überholen schwer verletzt

Einbruch in Einkaufsmarkt

Zeithain. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in einen Einkaufsmarkt an der Teninger Straße eingebrochen. Die Täter zerschlugen die Eingangstür des Markes mit einem Gullydeckel und drangen in die Räume ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro.