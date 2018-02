Beim Überholen Radlader erwischt In Bannewitz ist ein Renault gegen die Ladeschaufel des Baufahrzeugs gestoßen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Bannewitz. Zwei Verletzte gab es bei einem Unfall am Sonnabendmorgen in Bannewitz. Auf der Horkenstraße war ein 43-Jähriger mit einem Radlader in Richtung Schachtstraße unterwegs. Als er nach links in ein Grundstück abbiegen wollte, überholte ihn ein Renault (Fahrer 89) und stieß gegen die Ladeschaufel. Der Radladerfahrer und die Beifahrerin (74) im Renault wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Megane entstand Sachschaden, den die Polizei mit geschätzten 5 000 Euro angibt. (szo)

