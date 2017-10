Beim Überholen kollidiert

Radfahrer bei Unfall verletzt

Coswig. Am Montag kam es auf der Berliner Straße in Coswig zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Der 76-jährige Radfahrer war in Richtung Moritzburger Straße unterwegs. Als er sich in Höhe einer Engstelle befand, die mit Warnbaken abgesichert ist, wurde er sehr eng von einem Auto überholt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er nach rechts aus. Der 76-Jährige stürzte und verletzte sich dabei, so dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus musste. Dennoch entfernte sich das Auto von der Unfallstelle. Nun werden Zeugen gesucht. Zum Auto ist nur bekannt, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug handeln soll.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Auto oder dessen Fahrer machen können, sich beim Polizeirevier Meißen oder bei der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351)4832233 zu melden.