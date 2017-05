Beim Überholen kollidiert Zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen kam es auf der Bundesstraße 98.

© Symbolfoto: dpa

Ein Audi (Fahrer 56) und ein Kleintransporter Renault (Fahrer 47) waren am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 98 zwischen Großenhain und Quersa unterwegs. In Höhe der Einmündung nach Folbern wollte der 56-Jährige den vorausfahrenden Renault überholen. In diesem Moment scherte der 47-Jährige seinerseits zum Überholen aus. In der Folge stießen die beiden seitlich zusammen.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Unbekannte zünden Container an Großenhain. Unbekannte haben Donnerstagnacht den Inhalt eines Container an der Carl-Maria-von- Weber-Allee angezündet. Das sieben Kubikmeter fassende Behältnis, in dem Bauabfälle gelagert waren, brannte in vollem Umfang. Durch die Hitzeentwicklung wurden mehrere Fensterscheiben eines benachbarten Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden ist noch nicht bezifferbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und heute Morgen den Brandort untersucht. Abschließende Angaben zur Brandursache liegen noch nicht vor. Zeugen für Unfallflucht gesucht Großenhain. Vermutlich beim Ausparken beschädigte am Freitagmorgen ein unbekanntes Fahrzeug einen blauen VW Polo am Rahmenplatz. Dabei entstand an der Front des Polos ein Schaden. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Großenhain oder die Dresdner Polizei unter Telefon: 0351 4832233.

Die Fahrer blieben unverletzt. Laut Angaben der Polizei entstand ein Schaden von insgesamt etwa 2000 Euro. (szo)

