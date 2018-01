Handball Beim Thüringer HC auf verlorenem Posten Die RIO-Frauen gehen in der Mitteldeutschen Oberliga gegen die Bundesliga-Reserve unter.

Mit 12 Toren erfolgreichste Werferin ihrer Mannschaft war Carmen Schneider. © SZ/Sport

Das Jahr 2018 läuft noch nicht für die Frauen der HSG Riesa/Oschatz. Nach der unerwarteten und unnötigen Niederlage gegen „Erzrivale“ Radeberger SV gab es für die Spielgemeinschaft auch in Bad Langensalza nichts zu holen. Am Sonntag kassierten sie die zweite Niederlage in Folge gegen die zweite Mannschaft des Bundesliga-Topteams Thüringer HC – und mit 29:40 fiel sie auch sehr deutlich aus.

Die Gastgeberinnen hatten sich mit Gordana Mitrovic Verstärkung aus dem Bundesligateam geholt, die dann auch mit 12 Toren erfolgreichste Werferin ihrer Mannschaft war. Carmen Schneider auf RIO-Seite stand ihr mit genauso vielen Toren in nichts nach.

In der ersten Hälfte hielt der Aufsteiger das Ergebnis bis zur 20. Minute noch offen, kam über Josephine Hessel und Carmen Schneider im Rückraum zu leichten Toren. Im direkten Duell war gegen die THC-Abwehr dagegen kaum ein Durchkommen. Im weiteren Verlauf setzte sich der Gastgeber durch Gordana Mitrovic auf 15:20 ab. Clara Pechnig und Sandra Kube konnten bis zur Pause auf 18:21 verkürzen.

Carmen Schneider verkürzte nach Wiederanpfiff sogar auf 19:21. Danach enteilten die Gastgeberinnen aber binnen weniger Minuten auf 19:26. RIO stemmte sich noch dagegen, konnte aber gegen die flinken Gegnerinnen nicht mehr viel ausrichten. Auch drei Zeitstrafen in Folge für den THC brachte Riesa/Oschatz nicht mehr ins Spiel zurück. So langsam schwanden bei den Gästen, die nur mit 8 Feldspielerinnen angereist waren, die Kräfte. Der Vorsprung wuchs immer weiter an. In der 50. Minute lag der THC 25:35 in Front und baute die Führung sogar auf 26:38 aus. In der letzten Minute musste dann noch Torfrau Michelle Barth mit Rot vom Feld, da sie beim Versuch, einen Gegenstoß zu unterbinden, mit der Gegnerin kollidierte. Durch den folgenden Strafwurf erzielten die Thüringerinnen den 40. Treffer. Sechs Sekunden vor Schluss netzte Josephine Hessel zum 29:40-Endstand ein.

Durch die bisher höchste Saisonniederlage fallen die RIO-Frauen auf Rang 5 in der Tabelle zurück. (hsg/rt)

HSG Riesa/Oschatz: Barth, Schneese, Hessel (7), Bormann, Kube (3), Müller, Drechsler (2), Pechnig (5), Schneider (12/2), Sickert.

zur Startseite