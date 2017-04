Beim Thema Syrien macht Washington nun Druck Am Dienstag reist US-Außenminister Tillerson nach Moskau. Er nimmt eine deutliche Botschaft mit.

US-Aussenminister Rex Tillerson (l) lauscht seinem Präsidenten Donald Trump. © dpa

Am Vorabend seiner Gespräche in der russischen Hauptstadt fand der sonst eher schweigsame Chefdiplomat von US-Präsident Donald Trump ein paar klare Worte an die Adresse seiner Gastgeber. Entweder seien diese in Syrien „komplett inkompetent“ oder Staatschef Baschar al-Assad habe sie „ausmanövriert“, sagte Außenminister Rex Tillerson in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC zu dem Giftgaseinsatz in der syrischen Ortschaft Chan Scheichun, für den angeblich die syrische Luftwaffe verantwortlich sein soll.

Russland stand als Schutzmacht Syriens in der Pflicht, die 2013 vereinbarte Vernichtung der Chemiewaffen des Landes zu garantieren. Mit dem diplomatischen Coup hatte Moskau damals in letzter Minute einen Vergeltungsschlag der USA für einen Giftgasangriff vor den Toren der Hauptstadt Damaskus verhindern können. „Warum Russland dieses Ziel nicht erreicht hat, bleibt mir unklar“, hinterfragt Tillerson den Einsatz von Giftgas beim Angriff auf die in der Idlib-Provinz gelegene Rebellenhochburg. Dabei waren in der vergangenen Woche mindestens 89 Menschen, darunter zahlreiche Kinder, ums Leben gekommen.

Gleichzeitig versicherte der ehemalige Exxon-Mobile-Chef, dem Putin im Jahr 2012 persönlich den russischen Freundschaftsorden verliehen hatte, das wichtigste Ziel in Syrien bleibe, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu besiegen. Der Raketenschlag gegen einen Luftwaffenstützpunkt der syrischen Armee sei als Warnung gedacht gewesen, sagte Tillerson.

Das betont auch der Nationale Sicherheitsberater H. R. McMaster, der den Vergeltungsschlag ausdrücklich als Reaktion auf den Einsatz von Giftgas verstanden wissen will. Darüber hinaus sei „sehr schwer zu sehen, wie das Assad-Regime an einer politischen Lösung beteiligt sein könne“. Mit Blick auf die Rolle Russlands fügte McMaster hinzu, die ganze Welt würde zurzeit Russland als Teil des Problems betrachten.

Die amerikanische Uno-Botschafterin Nikki Haley ging über die Äußerungen McMasters und Tillersons hinaus. Haley revidierte Positionen, die sie noch vor dem Giftgasangriff vertreten hatte. Jetzt drängt sie die russische Führung, die Haltung gegenüber Assad zu verändern. Ein Wechsel des Regimes sei im Ergebnis unvermeidlich, „weil die Parteien erkennen, dass Assad nicht der Führer ist, der für Syrien gebraucht wird“, sagte Haley dem Nachrichtensender CNN.

Deal um Sanktionen?

US-Präsident Donald Trump hatte sich zu dem Giftgas-Einsatz geäußert, nicht aber zu dem Verhältnis zu Moskau. Im Wahlkampf hatte er noch einen Kurswechsel in Aussicht gestellt. Hartnäckig verfolgen ihn und seine Regierung Enthüllungen über eine mögliche Koordination im Wahlkampf mit Russland. Das FBI ermittelt gegen Vertraute des Präsidenten, vielleicht sogar gegen Trump selbst.

Analysten werten in diesem Zusammenhang die Festnahme des russischen Informatikers Pjotr Lewatschow in Barcelona als signifikant. Dem mit internationalem Haftbefehl vom FBI gesuchten Mann wird vorgeworfen, an einer Cyber-Kampagne zur Beeinflussung des US-Präsidentschaftswahlkampfs beteiligt gewesen zu sein.

Hartnäckig halten sich unterdessen Spekulationen, wonach der Streit um Assad ein Vorwand sein könnte, zu einem Abkommen über die Aufhebung der Sanktionen wegen des Ukraine-Konflikts zu gelangen. Analysten wie der frühere US-Botschafter in Moskau, Michael McFaul, warnen vor einer Überbewertung der Gespräche Tillersons am Mittwoch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. Am Ende hänge ohnehin alles davon ab, zu welchem persönlichen Verhältnis Trump und der russische Präsident finden. „So laufen die Dinge mit Putin.“

