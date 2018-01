Beim Thema Grün mitreden Das Projekt „Grünes Band“ entlang der Röder sorgt ja seit Längerem in Radeberg für Diskussionen. Die sollen auch geführt werden.

Grün ist das Ufer entlang der Röder mitten in Radeberg ja auch jetzt schon. Aber wirklich erlebbar? Nur abschnittweise. Ziel ist es, langfristig das Ufer des Radeberger Stadtflusses begehbar zu machen und Erlebnis- sowie Erholungsbereiche zu schaffen. Konzepte gibt es, die werden nun öffentlich diskutiert. © Thorsten Eckert

Radeberg. Die Sache hatte nicht nur echten Staub aufgewirbelt, sondern auch den sprichwörtlichen: der Abriss der beiden morschen Häuser an der August-Bebel-Straße gegenüber des Kaiserhofs mitten in Radeberg. Die Häuser machten im Herbst bekanntlich einer Idee Platz – der Idee nämlich, hier ein belebtes und vor allem erlebbares Ufer entlang der Röder zu schaffen. Mit Ruhezonen, aber auch mit Spielplätzen und sogar einem kleinen Strandbereich. Das Ganze ist dabei Teil eines geplanten „Grünen Bandes“, das sich entlang der Röder durch Radeberg ziehen soll. Denn bisher ist der Fluss nur abschnittweise wirklich „nahe“.

Und natürlich waren – und sind – die Meinungen geteilt. Wie viel Grün braucht eine Stadt, die ja quasi zwischen Hüttertal und Dresdner Heide mitten im Grünen liegt. Wie viel Grün ist in Zeiten des Klimawandels und immer trockener werdenden Sommern in einer Stadt dringend notwendig? Unabhängig davon steht auch die Frage nach der Kraft, die die Unterhaltung, die Pflege des städtischen Grüns kostet. Wobei das Wort „kosten“ durchaus wörtlich genommen werden darf.

Über all das, aber auch über die Wünsche in Sachen Stadtgrün, sollen die Radeberger mitreden können. Das war von Anfang an Ziel der eigens für das Thema – und nicht zuletzt für das Projekt „Grünes Band“ – ins Leben gerufenen Stadtrats-Arbeitsgruppe „Grünes Radeberg“. Und nachdem nun also der erste sichtbare Schritt gegangen ist, nachdem auch schon die ersten Ideen für die Gestaltung öffentlich geworden sind und nachdem es im November für die Idee ja sogar einen Preis im Rahmen des sächsischen Innenstadt-Wettbewerbs „Ab in die Mitte“ gegeben hatte, sollen diese Ideen nun auch öffentlich vorgestellt und diskutiert werden. Wobei das Ganze ja auch schon regelmäßig im Technischen Ausschuss des Stadtrats und im Stadtrat selbst öffentlich präsentiert worden war.

Die Arbeitsgruppe will den Einwohnern nun einerseits die Ergebnisse der bisherigen Arbeit präsentieren, heißt es dazu. Zum anderen sind die Aktiven auch auf Meinungen, Kritiken und Hinweise gespannt. Am 13. Januar können sich Interessierte zunächst sozusagen vor Ort umschauen; auf dem Areal der einstigen Häuser an der August-Bebel-Straße nämlich. „Die Arbeitsgruppe wird hier die Ideen für die zukünftige Parkanlage präsentieren“, so Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Im Anschluss werden die Planungen dann noch einmal im Wettiner Salon des Kaiserhofes vorstellt; „und die Mitglieder der Arbeitsgruppe stehen für Fragen, Diskussionen und Vorschläge bereit“, hofft der Stadtsprecher auf rege Beteiligung, wie er sagt.

Vorstellung des Projekts „Grünes Band“, Sonnabend, 13. Januar, 14 Uhr am Gedenkstein für die Kriegsopfer an der August-Bebel-Straße. Anschließend, gegen 14.30 Uhr, Diskussion im „Wettiner Salon“ des Kaiserhofs.

