Beim Tanzen auch netzwerken Der Gewerbeverein wirbt um neue Mitglieder. Das persönliche Kennenlernen spielt dabei eine große Rolle.

In diesem Jahr werden die Mitglieder des Harthaer Gewerbevereins die Tanzveranstaltung allein stemmen. „Nach Auswertung des Tanzes in den Herbst im vergangenen Jahr, haben wir uns dazu entschlossen“, so Wieland Reinhardt. Es sei schwer, viele Leute für solch eine Veranstaltung im großen Rahmen zu motivieren.

„In diesem Jahr wäre der Tanz wieder in der Schelle in Waldheim gewesen. Da wir den Bus für die Rückfahrt organisieren und bezahlen, sprengt das unser Finanzbudget“, so der Vereinsvorsitzende. Man habe sich zu einer gemütlichen Runde mit etwa 100 Gästen in der Partyscheune Hamimex entschieden, sagte Wieland Reinhardt. Er will auch noch mit Harthaer Vereinen in Verbindung treten, um für die Veranstaltung zu werben. „Natürlich ist der Tanz wie in den vergangenen Jahren auch für alle gedacht, die gern tanzen und nette Menschen treffen wollen. So eine Möglichkeit gibt es ja selten in der Region“, sagte der Vereinsvorsitzende.

Kommunikationsdesignerin Bettina Geipel legte zur Versammlung die Plakate und Flyer vor, die an wichtigen Punkten in Hartha und den Ortsteilen auf den Tanz in der Partyscheune aufmerksam machen sollen. Für die kulinarische Versorgung wurde ein Grillmeister engagiert, bei dem es nicht nur Bratwurst und Steak gibt. Musik zum Tanzen gibt es aus der Konserve. Auch ein kleiner Auftritt der Black Diamonds ist geplant.

Wieland Reinhardt hofft, bei netten Gesprächen auch für die Mitgliedschaft im Verein werben zu können. Außerdem geht es darum, dass sich die Unternehmer kennenlernen.

Im vergangenen Jahr waren es noch 32 Mitglieder – zwei haben ihre Mitgliedschaft gekündigt. Unter ihnen auch eine der beiden Kassenprüferinnen. Deshalb musste ihr Bericht verschoben und ein Mitglied für dieses Amt gewählt werden. Carina Saupe, Filialleiterin der Kreissparkasse Döbeln in Hartha, erklärte sich bereit, gemeinsam mit Stefanie Arnold die Kassenprüfung zu übernehmen. Sie wurde einstimmig gewählt.

Sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr waren Mitglieder des Gewerbevereins beim Volksradfahren in der Partnerstadt Fröndenberg dabei. Mindestens einmal im Monat trifft sich der Vorstand des Vereins zu Absprachen.

Karten für den Tanz in der Partyscheune können unter 034328 656766 bestellt werden. Bis zum 17. Juli muss dafür auf den Anrufbeantworter gesprochen werden. Danach ist eine direkte Bestellung bei Mandy Hamann möglich.

zur Startseite