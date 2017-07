Beim Starthilfe Geben bestohlen Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am vergangenen Dienstag an den Görlitzer Ziegelteichen.

Symbolbild: Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Görlitz-Klingewalde. © dpa

Görlitz. Die Polizei sucht zeugen zu einem Diebstahl, der sich am vergangenen Dienstag, dem 25. Juli in Görlitz-Klingewalde ereignete. An den Ziegelteichen lud ein Angler zwischen 9.40 und 10 Uhr seine Ausrüstung aus seinem Auto aus und stellte die Gegenstände neben seinen Pkw. Anschließend half er einem anderen Pkw bei der Starthilfe. Die kurze Abwesenheit des Anglers nutzte ein Dieb und entwendete die Sachen: eine blau-graue Tasche, einen Klappstuhl sowie eine große grüne Hülle mit Angelruten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können. In diesem Zusammenhang wird eine etwa 65-jährige Radfahrerin ebenfalls als Zeugin gesucht, welche den Bereich zu dieser Zeit aus Richtung Klingewalde nach Norden hin passierte und an den beiden Autos vorbeifuhr, bevor sie ihren Weg auf der Straße fortsetzte.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Görlitz unter der Rufnummer 03581 6500 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

zur Startseite