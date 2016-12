Gut zu wissen Beim Sonntagsverkauf sind alle dabei Die offenen Werkstätten am 4. Advent sind in Roßwein schon Tradition. Nun öffnen auch die Händler ihre Geschäfte.

Buchhändlerin Ute Lomtscher hat ihr Geschäft am 4. Advent beim verkaufsoffenen Sonntag in Roßwein geöffnet. Sie hat dafür andere Termine abgesagt. © Dietmar Thomas

Nur mit Tür aufschließen und auf Kunden warten, ist es nicht getan, sagt Ute Lomtscher von der Christlichen Buchhandlung. Sie will sich zum verkaufsoffenen Sonntag am 4. Advent in Roßwein etwas einfallen lassen, um den Kunden eine Freude zu bereiten.

In den vergangenen Jahren hat sich die Atelier-Weihnacht der Roßweiner Kreativwerkstätten bereits einen Namen gemacht. Nach ersten Anfängen im vergangenen Jahr, als auch einige wenige Händler am 4. Advent ihre Geschäfte öffneten, ist die Palette diesmal wesentlich größer. Auf einem Flyer sind neben zwei Werkstätten auch neun Geschäfte vermerkt, die sich am verkaufsoffenen Sonntag beteiligen.

Bei einer Zusammenkunft der Händler mit der Stadtverwaltung, bei der es eigentlich um die Situation aufgrund des Baugeschehens in der Stadt ging, ist die Idee entstanden. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) steht hinter der Aktion. Er freue sich, dass Werkstätten- und Geschäftsinhaber an einem Strang ziehen, so Lindner.

Dass sich der Bürgermeister „so dahinterklemmt“, findet Ute Lomtscher bemerkenswert. Bei ihr war der 4. Advent in den vergangenen Jahren durch kirchenmusikalische Veranstaltungen ausgebucht. „Dieses Jahr habe ich mir diesen Tag extra freigehalten“, sagt Ute Lomtscher.

Einen kleinen Adventsmarkt will Friseurmeisterin Annett Thiele gemeinsam mit Lädchen-Inhaber Tilo Weinert im Hof ihres Friseursalons organisieren. „Wir haben das schon zum Weihnachtsmarkt gemacht und hoffen, dass es auch diesmal wieder so gut ankommt“, sagt Annett Thiele. Die Besucher dürfen sich auf leckere Naschereien freuen, können aber auch kleine Geschenke erwerben. Die Friseurmeisterin findet es gut, dass so viele Händler dabei sind.

Volkmar Raschdorf, Inhaber des Fashion Store am Markt, ist ebenfalls zum ersten Mal dabei. Er sieht in dieser Aktion eine gute Möglichkeit, die Menschen in die Roßweiner Innenstadt zu locken. Dabei hat der Modehändler nichts dem Zufall überlassen. Neben seiner Werbung auf dem Flyer hat er über 500 Einladungen an Freunde und Kunden verschickt. „Wir halten kleine Geschenke und natürlich auch einige Angebote aus unserem Sortiment bereit“, so Volkmar Raschdorf.

In der Töpferei von Katrin Köhler gibt es die offene Werkstatt zum 4. Advent schon seit 2007. Bei Getränken und Plätzchen zeigt sie ihre selbst hergestellten Gebrauchsgrafiken. Getöpfert wird an diesem Tag aber nicht. „Das wäre zu aufwendig“, sagt Andreas Englmüller. Der Ehemann von Katrin Köhler unterstützt seine Frau an diesem Tag und freut sich auf interessante Gespräche mit den Besuchern.

Jörg Senf öffnet seine Wollwerkstatt nicht nur am Sonntag, sondern ebenso wie Katrin Köhler die Töpferei auch schon am Sonnabend. „Unser Atelier wird geöffnet sein, ich werde einiges über die Arbeiten am Webstuhl erklären“, kündigt Jörg Senf an. „Der verkaufsoffene Sonntag ist eine gute Möglichkeit, die Stadt in der Vorweihnachtszeit zu beleben“, so Senf. Die offenen Werkstätten zum 4. Advent hatten in den vergangenen Jahren stets guten Zuspruch. Senf hofft, dass das auch am Sonntag so ist.

Sonntag, 13 bis 17 Uhr: Werkstätten und Geschäfte in Roßwein sind geöffnet.

