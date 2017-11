„Beim Sieg gab’s eine Flasche Bier vom Nachbarn“ Im Olympia spricht Ralf Minge über seine Zeit als Spieler, Trainer und Sportdirektor – und übt deutliche Kritik am Fußballgeschäft.

Beim Gespräch mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Geert Mackenroth (hinten links) findet Ralf Minge klare Worte. Vor allem mit der Kommerzialisierung des Fußballs ist er alles andere als einverstanden. © Sebastian Schultz

Die Spitze kann sich der Moderator nicht verkneifen. „Wie war’s denn in Kiel?“, fragt der Kieler Geert Mackenroth seinen Gast gleich zu Beginn – und Ralf Minge schaut etwas angefressen drein. „Ich kann mich nicht erinnern“, behauptet der Sportdirektor von Dynamo Dresden, um dann doch noch kurz über die 0:3-Klatsche zu sprechen, die sein Verein am Wochenende im hohen Norden bekommen hat. Die Mannschaft habe es gerade schwer, sagt Minge und verweist unter anderem auf die vielen verletzten Spieler.

Nach Gunther Emmerlich ist Ralf Minge der zweite Gast, der sich im Olympia Mackenroths Fragen stellt. War zur Premiere der Talk-Reihe im Mai das Publikum noch ziemlich bunt gemischt, sind an diesem Montagabend die Männer eindeutig in der Überzahl. Die meisten von ihnen dürften schon zu DDR-Zeiten ins Stadion gegangen sein und Minge noch als Spieler erlebt haben. Wer das Bild nicht mehr vor Augen hat, der kann einen Blick auf die Diashow im Hintergrund werfen, die den heute 57-Jährigen in Aktion zeigen – unter anderem auch in einem Spiel gegen Stahl Riesa.

Acht Jahre lang spielte der gebürtige Elsterwerdaer in Gröditz, 1980 wechselte er nach Dresden. „Da saß ich dann zusammengeschrumpft in der Kabine neben Idolen wie Dörner und Kotte“, erzählt Minge und schmunzelt darüber, wie er die Mannschaftskameraden anfangs noch ehrfürchtig siezte. „Aber auf dem Platz muss ich wohl Eindruck hinterlassen haben.“ Auch, weil er das Glück auf seiner Seite hatte – und schon bei seinem Debüt traf. „Ein seitlicher Freistoß von Gert Heidler – und nach sieben Sekunden hat’s das erste Mal geklingelt.“ Da habe es der Trainer schwer gehabt, ihn nicht zu berücksichtigen. Anfang 1981 profitierte Minge auch davon, dass sein Stürmer-Konkurrent Peter Kotte und zwei weitere Dynamo-Spieler wegen ungesetzlichen Grenzübertritts verhaftet und lebenslang gesperrt wurden. Minge kann über die Geschichte nur den Kopf schütteln. „Da sind aus politischen Gründen Schicksale kaputt gemacht worden.“ – Politisch ging es auch in der Meisterschaft zu. „Der Meister stand ja im Grunde schon vorher fest“, grinst Minge in Anspielung auf den BFC Dynamo Berlin. Umso größer die Genugtuung über die Siege der Dresdner im Pokalfinale. Im Finale 1985 half auch die Mithilfe des Schiedsrichters nicht. „Später wurden dem Schiri in dem Spiel 17 klare Fehlentscheidungen nachgewiesen.“ Das sei selbst für die DDR-Oberen zu viel gewesen – der in diesem Fall nicht ganz Unparteiische wurde für ein Jahr gesperrt.

Dass es ohne die Karriere im Profifußball auch anders hätte laufen können, erzählt Minge später ebenfalls. Er habe sich schon früh für Architektur interessiert, erzählt er. „Kreativ sein, etwas aufbauen, das hat mich schon immer fasziniert.“ Stattdessen aber gelang der kontinuierliche Aufstieg. Nach der Zeit als Spieler trainierte Minge unter anderem Aue, Leverkusen und auch die georgische Nationalmannschaft. „Da wollte ich erst mal alles revolutionieren“, erzählt er und lacht. Klaus Toppmüller habe ihn dann zur Räson gerufen. „Toppi sagte: Mach langsam, in drei Jahren sind wir hier wieder weg. So war’s dann ja auch.“

Deutlich wird Minge, als ihn Geert Mackenroth zur Entwicklung des Fußballs befragt: „Ich bin froh, dass ich in 20 Jahren mit dem Thema nichts zu tun haben werde.“ Die Unsummen, die heute für Spieler bezahlt würden, die Großverbände, die den Kontakt zur Basis verlören, das alles macht ihm Sorgen. Er habe noch mit seiner Familie in einer kleinen Mietwohnung gelebt. „Bei einem Sieg hat mir mein Nachbar eine Flasche Radeberger vor die Tür gestellt.“ Und trotzdem würde er nicht tauschen wollen, sagt er. Auch den Videobeweis lehnt Minge in seiner jetzigen Form ab. Es gebe nun einmal Graubereiche im Fußball. Den Schiedsrichtern werde mit dem Videobeweis ein zu großer Druck aufgebürdet. Ebenso klar seine Meinung zum Thema Stehplatz-Verbot. Die Gewalt rund um Stadien zeige eigentlich ein gesellschaftliches Problem. „Öffentliche Veranstaltungen werden als Ventil genutzt, das darf man nicht verkennen.“ Ein Stehplatz-Verbot würde das Problem nur verlagern, da ist er sicher.

Eine reichliche Stunde dauert der Ritt quer durch Minges bisheriges Fußballerleben. Für Themen abseits des Platzes bleibt da kaum Platz. Sein angefangenes Psychologiestudium oder das Gastspiel als Dozent an der Studienakademie Riesa werden nur kurz angerissen. Er habe mittlerweile drei Enkel, mit denen er viel Freizeit verbringe. Ansonsten habe er wenig Zeit für Hobbys, gesteht Minge. Nur ab und zu sei mal ein Opernbesuch drin. „Das Hamsterrad dreht sich sehr schnell.“

zur Startseite