Beim Schneeschieben abgestürzt Bei Göda misslingt ein Winterdiensteinsatz – mit Folgen für einen Traktorfahrer.

Ein Kran musste den abgestürzten Traktor auf einen Tieflader heben. © Rocci Klein

Göda. Einen drei Meter hohen Hang ist am Montagvormittag in Göda ein Traktor mit Schiebeschild herabgestürzt. Dessen Fahrer hatte den Auftrag, auf dem Weg um ein Rückhaltebecken an der Seitschener Straße den Schnee zu schieben. Dabei kam er nach links vom Weg ab, danach rutschte der Traktor einen Hang hinunter und kippte um. Der Fahrer wurde dabei verletzt und kam isn Krankenhaus. Ein Bergedienst rollte mit schwerem Gerät an, stellte den Traktor auf und hob ihn dann auf einen Tieflader. (rk)

zur Startseite