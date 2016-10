Beim Saisonfinale nochmals Edelmetall erpaddelt Meißner Kanuten müssen zur Mitteldeutschen Meisterschaft nur den Hochburgen aus Leipzig und Halle den Vortritt lassen.

Der 4. Lauf zur Mitteldeutschen Meisterschaft (MDM) im Kanuslalom und damit das Finale fand in Zeitz-Haynsburg statt. Wegen Wassermangels in der Talsperre Mandelholz musste eine Verlegung von Königshütte auf der Kalten Bode im Harz an die Weiße Elster erfolgen.

Stolz kann die SG Kanu Meißen auf das Gesamtergebnis sein. Von 26 Vereinen, die teilnahmen, belegten die Meißner, die vorwiegend mit Schülern (AK 14 und jünger) an den Start gingen, einen hervorragenden 3. Platz in der Endabrechnung zur Mitteldeutschen Meisterschaft hinter den Hochburgen Halle und Leipzig. Mit vier ersten, fünf zweiten und vier dritten Plätzen und einer Reihe weiterer guter Platzierungen konnten die Trainer mit dem Abschneiden an diesem finalen Wettkampf zufrieden sein.

Einen Doppelsieg landeten Helene Schneider und Lena Götze im Rennen der weiblichen Schüler B C1. Beide gewannen auch die MDM. Helene wurde im K1 noch Dritte und beide kamen auch im C2 auf den 3. Platz. Im Teamwettbewerb weibliche Schüler 3 x C1 wurden sie mit Kimberley Rappe aus Radebeul Zweite. Einen weiteren Sieg gab es für die Mixed-Besatzung der Leistungsklasse Claudia Baumann und Maik Wiedemann (RG Sachsen), die ebenfalls den Mitteldeutschen Meistertitel holten. Der C2 unserer A-Schüler Jonas Schumann und Til Fröhlich gewann ebenfalls das Rennen. Til wurde im C1 (B-Schüler) hervorragender Zweiter und im Teamwettbewerb männliche Schüler 3 x C1 gewannen beide mit ihrem Mannschaftskameraden Maximilian Streck, der auch im Mixed-C2 der Schüler überraschend mit Kimberley Rappe aus Radebeul Zweiter wurde. Beide belegten auch den 2. Platz im Gesamtergebnis der MDM. Mit 2 x Gold und 1 x Silber wurde Til Fröhlich Meißens erfolgreichster Teilnehmer des Wettkampfes.

Im Rennen der C-Schülerinnen im K1 wurde Ashley Heinecke Dritte, holte sich aber in der MDM sogar die Silbermedaille. Dritte wurden ebenfalls Hugo Jahn und Moritz Schmidt (Schüler B C2), die hinter Götze-Schneider auch im Gesamtergebnis die Bronzemedaille erkämpften.

Damit neigt sich ein anstrengendes, aber sehr erfolgreiches Wettkampfjahr dem Ende. (Sigrid Heinecke)

zur Startseite