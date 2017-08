Beim Namen hört die Freundschaft auf Eine Veranstaltung fällt wegen eines Namenstreits aus und ein gleichnamiger Verein winkt am Horizont. Ein Rückblick der Dopplungen.

Mit den Namen ist das so eine Sache, liebe Leserinnen und Leser. Es soll ja Menschen geben, die stolz darauf sind, einen außergewöhnlichen Namen zu tragen. Aber es ist auch von Eltern die Rede, die sich etwas darauf einbilden, dass ihr Kind Pumuckl, Matt-Eagle oder Pepsi-Carola heißt. Stets sind Namen ein heikles Thema, denn jeder hätte sie gern exklusiv. Wie ärgerlich, wenn man in eine neue Sportmannschaft kommt und feststellen muss, dass noch zwei Mitspieler den gleichen Namen tragen. Da wird einem die eigene Austauschbarkeit brachial vor Augen geführt.

Noch schlimmer geht es bei Sehenswürdigkeiten, Shows und Marken zu. Denn bei ihnen können die Menschen die Macht ausleben, die sie als Kinder nie hatten: Sie dürfen nach Belieben auswählen, was ihnen am besten gefällt. Nun ja, ganz so frei dann doch nicht. Denn alle Namen, die bereits als Marken geschützt sind, dürfen nicht erneut genutzt werden. Zwei von einem darf es nicht geben, wie auch alle Käufer von Tickets der im Oktober in Riesa geplanten Show Apassionata diese Woche schmerzlich feststellen mussten. Die FVG hat die Veranstaltung abgesagt, weil sich die Macher der Show laut dem Magazin Der Spiegel einen heftigen Streit um die Nutzung des Namens liefern. Sowohl der geschasste Gründer der Show als auch die neuen Mehrheitseigner bestehen auf ihrem Recht, den Namen führen zu dürfen, keine Seite will nachgeben.

Die FVG beweist hier einen guten Riecher und klinkt sich lieber aus der Sache aus, immerhin müssen wir uns in Riesa nicht unnötig noch mehr Sorgen aufhalsen. Stattdessen haben die Verantwortlichen die Arena an einen Münchner Veranstalter vermietet, der im Oktober die Pferdeshow „Apassionata Der Traum“ präsentieren wird. Wenn man das so liest, könnten die beiden Parteien ihren Streit auch einfach beilegen und sich „Apassionata Eins“ und „Apassionata Zwei“ nennen.

Einen Namenspartner hat dann womöglich auch bald die BSG Stahl Riesa. Weil Chinas Staatschef Xi Jinping ein ausgemachter Fußballfan ist, diese Sportart in seinem Land aber noch keine bedeutende Rolle spielt, arbeitet er am Aufbau einer Nachwuchsförderung, die schon bald zahlreiche chinesische Starfußballer hervorrufen soll. Falls Sie sich jetzt fragen, was das mit Riesa zu tun haben soll, liebe Leserinnen und Leser: Kein Witz, einer der vielen Vertreter, die dem Staatschef in dieser Sache helfen sollen, informierte sich dazu vergangene Woche in unserer Stadt.

Wer weiß, ob der Mann vielleicht zu Bundesliga-Vizemeister RB Leipzig wollte und die Autobahn einfach zu spät verlassen hat, jedenfalls war er hier und hat gleich einen BSG-Trainer für ein Seminar in China klar gemacht. Robert Raue reist noch dieses Jahr in den Shanghaier Bezirk Qingpu, um dort Sportlehrern zu erklären, wie sie ein Fußballtraining professionell gestalten können und welche Ausstattung sie dafür brauchen. Und somit vielleicht die Grundsteine für einen Fußballverein namens BSG Stahl Qingpu im Fernen Osten legen. Eine Namendopplung, mit der wir in Riesa sicherlich leben können. Wenn schon einmal jemand unverhofft mit einem solchen Anliegen in unserer Stadt landet, sollten wir alles rausschlagen, was möglich ist.

Diese Woche kann es wohl kaum mehr Dopplungen geben.

