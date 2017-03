Beim Minister am Küchentisch Die Tourstation des Landeschefs der SPD im Kamenzer Stadttheater war gut besucht. Martin Dulig freute es.

Nicht nur der Küchentisch von SPD-Landeschef Martin Dulig (l.) war am Dienstagabend im Kamenzer Stadttheater sehr frequentiert, auch der große Saal war gut besucht, wie man sehen kann. © Bernd Goldammer

Befindet sich Deutschlands Demokratie im Krisenmodus? Warum hat ihr Ansehen so gelitten? Sachsens SPD will diesen Fragen auf den Grund gehen. Landesvorsitzender Martin Dulig hat deshalb seine Küchentisch-Tour gestartet, die jetzt im Kamenzer Stadttheater Station machte. Duligs alter Küchentisch ist dabei zu neuen Ehren gekommen. Im Alltag der kinderreichen Familie des Wirtschaftsministers war er hart beansprucht gewesen, jetzt ist er Symbolrequisite der sächsischen Sozialdemokratie. Motto: Neue Dialogformen sind gefragt. Und rund um den Tisch hatten Dienstagabend erstaunlich viele Menschen Platz genommen. Alle einte die Frage: Wie wollen wir künftig zusammen leben?

Damit sind auch Umgangsformen gemeint. So, wie sie zuweilen am Küchentisch von Großfamilien erlebbar sind, wo gemeinsam gelacht, geweint oder auch mal gestritten wird. Dulig wollte im Stadttheater seine Politik erklären und vor allem zuhören. Das gelang. Zu Wort kamen Besucher, die Klartext reden wollten, ohne links, mittig oder rechts etikettiert zu werden. Lokführer, Rentner, Rechtsanwälte, Pfarrer, Vereinsvorsitzende saßen beieinander. Weil ihnen das Zusammenleben im Kamenzer Altkreis Kamenz am Herzen liegt. Auch OB Roland Danz war dabei – und Uta Strewe die Bundestagskandidatin der SPD im Wahlkreis Bautzen.

Was ist geblieben?

Die Gäste am Küchentisch nahmen kein Blatt vor den Mund. Dulig bekam kritische Fragen an die SPD zu hören. Agenda 2010, das deutsche Verhältnis zu Russland, Waffen nach Saudi Arabien, Gestaltungsspielräume zukünftiger Politik. Auch der OB wurde direkt angesprochen. „Ja, Kamenz hat viel erreicht. Mit Diplomatie und manchmal mit unermüdlichem Einsatz“, so Dantz. Doch auch hier gelingt Meinungsaustausch nicht immer fair. Frust geladener Rückzug ist aber auch keine Lösung. Bei der alltäglichen Wegsuche fehlten dann nämlich wichtige Meinungen, die wiederum wichtig sein könnten. Gemeinsamkeit und Seltsamkeit lägen manchmal nah beieinander. Auch in Diskussionen. „Wir sind das Volk“, wer diesen Satz im Munde führe, müsse wissen, dass 1989 vor allem auch die Lust am gesellschaftlichen Mitgestalten zum Ausdruck kam. Bereitschaft zur Toleranz und Übernahme von Verantwortung klang dabei deutlich mit. Was ist geblieben und was ist zu tun?

Demokratie braucht Mitgestaltung

Dem Dialog tut manchmal auch Nachdenklichkeit ganz gut. Bundestagskandidatin Uta Strewe, promovierte Pädagogin, hat beruflich die Interessen von Kindern in gerichtlichen Verfahren zur Geltung zu bringen. Hautnah erlebe sie, was eine immer schneller und flexibler werdende Arbeitswelt aus Familien macht. Die Diskussion nahm Fahrt auf. Immer mehr Besucher kamen an den Küchentisch. Es ging auch um würdige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und soziale Zukunftsängste. Breit wurde das Thema „Wirtschaft 4.0“ besprochen. Viele Berufe könnten künftig infrage gestellt sein. Gewerkschaften fordern deshalb, der Wirtschaft 4.0 auch ein Entwurf von Arbeit 4.0 gegenüberzustellen. „Wir wollen mit unserem Dialog Hoffnung in die öffentlichen Debatten bringen. Demokratie lebt durch Mitgestaltung“, sagte Martin Dulig. „Es geht wieder um eine gerechtere Gesellschaft“, stimmte ihm der Kamenzer Haus&Grund-Chef Rainer Gröbner am Küchentisch zu. Wie aber soll diese Gesellschaft konkret aussehen? Martin Dulig versprach wiederzukommen ...

