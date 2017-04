Beim Lauf mit Herz geht es diesmal nicht nur um Geldspenden Im 17. Jahr der Veranstaltung ist zum ersten Mal parallel eine Typisierungsaktion geplant. Dafür reicht ein Wattestäbchen.

Der 17. Lauf mit Herz für krebskranke Kinder ist für den 5. Mai geplant. Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 1 000 Kinder und Erwachsene beteiligt. © Archivfoto: D. Thomas

In den Lauf mit Herz, den größten Spendenlauf für krebskranke Kinder in Mittelsachsen, klinkt sich erstmals der Verein für Knochenmark- und Stammzellenspende ein. „Wenn sich die Teilnehmer für Krebskranke einsetzen, weshalb nicht auch so?“, begründet Julia Fippel, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, die Aktion des Vereins. Einen aktuellen Anlass, also dass ein Knochenmarkspender für einen erkrankten Menschen aus der Region gesucht wird, gebe es nicht.

Am 5. Mai sind von 16 bis 18.30 Uhr zwei Mitarbeiter des Vereins vor Ort, um die Besucher und Teilnehmer des Laufs als potenzielle Stammzellenspender für Leukämiepatienten zu registrieren. Unterstützt werden sie von Mitgliedern des Vereins Sonnenstrahl, dem der Erlös des Laufs zugute kommt. Der Vorgang dauert nur zwei Minuten und ist völlig schmerzlos. Denn es wird mit einem Wattestäbchen ein Wangenschleimhautabstrich genommen. Die Auswertung im Labor erfolgt innerhalb von sechs bis acht Wochen, dann erhält der Teilnehmer einen Spenderausweis. Ob die Registrierung vor, während oder nach dem Lauf erfolgt, ist egal. „Nur die Mundschleimhaut sollte nicht trocken sein“, sagt Julia Fippel.

Grundsätzlich kann sich jeder Erwachsene im Alter zwischen 18 und 55 Jahren registrieren lassen. Es gibt allerdings auch einige Ausschlusskriterien, zum Beispiel für Menschen, die bereits selbst an Krebs erkrankt waren, für starke Allergiker und chronisch Erkrankte. „Auch alle, die bereits als Stammzellenspender registriert sind, müssen dies nicht wiederholen. Eine einmalige Typisierung reicht aus“, so Julia Fippel. Im vergangenen Jahr hatten sich bei ähnlichen Aktionen in Ostrau, Döbeln und Hartha bereits rund 1 500 Menschen als Stammzellenspender registrieren lassen. Insgesamt hat der Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden derzeit 83 490 Spender in der Kartei. In Deutschland gibt es 26 Spenderdateien, in denen rund 7,3 Millionen Frauen und Männer registriert sind.

Der Lauf mit Herz wird vom Lessing-Gymnasium Döbeln mit Unterstützung des Döbelner Anzeigers und der Sparkasse Döbeln organisiert. Weitere Förderer sind die Stadtwerke Döbeln, die Lichtenauer Mineralquellen sowie Sachsenobst und die Wepa Sachsen. Zum 17. Mal gehen die Läufer auf die 400 Meter lange Strecke. Jedes Team besteht aus drei Läufern, die das Stadion Bürgergarten abwechselnd umrunden. Zuvor suchen sich die Teilnehmer einen oder mehrere Sponsoren, die einen Betrag pro gelaufene Runde oder eine Gesamtsumme zahlen. Das Geld kommt dem Elternverein Sonnenstrahl zugute, der sich um krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien kümmert. Im vergangenen Jahr haben mehr als 1 000 Läufer auf reichlich 15 500 Runden 27 000 Euro gesammelt und damit einen Rekord aufgestellt.

Für den diesjährigen Lauf sind Anmeldungen noch bis zum 3. Mai im Sekretariat des Lessing-Gymnasiums, im Treffpunkt des Döbelner Anzeigers am Niedermarkt, in jeder Filiale der Sparkasse und im Servicecenter der Stadtwerke Döbeln möglich.

Lauf mit Herz: 5. Mai, Stadion Bürgergarten, ab 15.30 Uhr Startnummernausgabe, 16.40 Uhr Eröffnung mit Erwärmung, 17 Uhr Start, 18 Uhr Ende. Weitere Informationen gibt’s im Internet.

zur Startseite