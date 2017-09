Beim Kino ist noch Diskussionsbedarf Ralf Brehmer als wieder- gewählter Bürgermeister in Rietschen spricht über positive Überraschungen, Feuerwehrautos und Breitband.

Ralf Brehmer (SPD) ist von den Rietschenern mit 92 Prozent der Stimmen als Bürgermeister wiedergewählt worden. © André Schulze

Die Wahl war eindeutig: 92 Prozent der Rietschener haben Ralf Brehmer im Amt bestätigt.

Herr Brehmer, Glückwunsch zur Wiederwahl! Hatten Sie mit so vielen Stimmen gerechnet?

1 340 Stimmen von Rietschenern, das ist ein sehr motivierendes Ergebnis und gibt mir den Auftrag, weiterzumachen. Mit einer solch positiven Zahl hatte ich nicht gerechnet und freue mich deshalb umso mehr. Überhaupt: auch die Wahlbeteiligung überrascht positiv.

Bei der Wahl zum Bundestag gab es ja auch Überraschungen. Die Partei SPD, der Sie angehören, scheidet aus der Regierung aus.

Ja, die Wählerinnen und Wähler haben so entschieden. Zum Glück ist eine Bürgermeisterwahl eher eine Personenwahl.

Wie sah Ihr erster Arbeitstag nach der Wiederwahl aus?

Vormittags habe ich einen von der Verwaltung vorbereiteten Fördermittelantrag für ein neues Feuerwehrauto für die Wehr in Neuliebel unterschrieben. Das ist eine sehr schöne Aufgabe. Am Nachmittag war ich im Erlichthof bei einem Gastgeberstammtisch der Touristischen Gebietsgemeinschaft Neißeland, habe mir die Sorgen, Nöte und Vorhaben angehört. Vielleicht lassen sich Fäden knüpfen zu unserer Partnergemeinde Ilowa. Dort gibt es eine Gastronomieschule - und Arbeitskräfte zu finden ist eine von den Sorgen der hiesigen Gastronomen.

Gibt es Projekte, die Ihnen besonders am Herzen liegen?

Ja, natürlich gibt es die, zum Beispiel den Breitbandausbau in Rietschen. Wobei das natürlich überhaupt nicht nur am Bürgermeister liegt, ob und wie es dabei vorwärtsgeht. Breitband ist zurzeit unser wichtigstes Projekt und viele fragen, wie das voranschreitet. Es braucht noch Kraft und Zeit. Gemeinsam mit der Telekom und dem Ingenieurbüro sind noch Grundstücksfragen zu klären. An einigen Trassen gibt es aber auch schon den symbolischen Haken.

Wo wird Breitband denn bald anliegen?

Zuerst wird das in der Gegend um den Bahnhof herum sein. Ziel ist, dass es alle Rietschener bis Mitte 2018 haben.

Womit beschäftigen Sie sich noch mit Hochdruck?

Beim Kino gibt es noch Diskussionsbedarf mit dem Gemeinderat, dem Verein, eventuell auch der Bürgerschaft. Aber eine Lösung deutet sich ja bereits an. Auch in den Bahnhof soll wieder Leben einziehen.

